Четырем исполнителям теракта в «Крокусе» дали пожизненные сроки

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению четырех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Первые 17 лет наказания они отбудут в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима, сообщило РИА «Новости».

Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоду и Мухаммадсобира Файзова признали виновными по всем пунктам.

Суд также назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 990 тысяч рублей.

Помимо исполнителей, пожизненный срок получили пособники теракта: Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.

По 19 лет и 11 месяцев тюрьмы — Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы, которые предоставили террористам машину и квартиру. Продавшего террористам авто Renault Logan Алишера Касимова приговорили к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Преступники совершили теракт 22 марта 2024 года. Они открыли огонь по находившимся в концертном зале людям и подожгли зрительный зал. Погибли 149 человек, один пропал без вести, еще 609 человек получили травмы.

Пострадавшие при теракте в «Крокусе» не поверили в раскаяние обвиняемых.