Пострадавшие при теракте в «Крокусе» не поверили в раскаяние обвиняемых

Сегодня предоставили последнее слово обвиняемым по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Пострадавшие в теракте рассказали в беседе с 360.ru подробности из зала суда.

«Никаких слов раскаяния, глубоких и искренних мы не услышали. Это дежурные слова: „мы приносим извинения“. <…> Люди даже не отдают отчет полноценно. Раскаиваются сильнее и громче всех плачут люди, которые сдавали квартиры, продавали машины», — заявил один участников процесса.

По его словам, смягчать меру наказания террористам ни в коем случае нельзя.

Пострадавший возмутился, что на скамье подсудимых нет ответственных за халатность использования площадки «Крокус Сити Холл». Он подчеркнул, это тоже можно расценивать, как соучастие терроризму. Еще среди подсудимых не оказалось тех, кто курировал теракт.

«Пока не видим тех людей, которые командовали террористами, руководили этой террористической группой. И также не видим привлечения к ответственности всех людей, кто не противостоял и в каком-то смысле даже содействовал терроризму с точки зрения необеспечения мер безопасности площадки „Крокус Сити Холл“», — заключил собеседник 360.ru.

Другая пострадавшая назвала последние слова террористов ужасными. Она уверена, что за случившееся должны понести пожизненное наказание все ответственные — исполнители, кураторы и соучастники.

Гособвинение запросило пожизненные сроки для всех четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Также прокурор призвал лишить приобретенного гражданства тех, у кого оно есть. Всего в числе подсудимых оказались 19 человек: 13 обвинили в терроризме и шестерых — в пособничестве.