Теракт в «Крокусе» спланировали и совершили в интересах Украины

Следствие достоверно установило, что теракт в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 149 человек, спланировали и совершили в интересах действующего руководства Украины. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко .

Она напомнила, что исполнители теракта пытались скрыться именно на Украине, но их задержали в Брянской области примерно за 100 километров до границы. Еще нескольких сообщников поймали при попытке сбежать из России через другие границы.

Кроме того, по словам Петренко, другая группа боевиков готовила теракт в развлекательном комплексе в Дагестане, однако им не дали совершить преступление. Именно там — в Каспийске — хранилось и оружие, из которого боевики расстреливали зрителей концертного зала.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры по делу «Крокус Сити Холла». Из 19 подсудимых 15, в том числе исполнители, получили пожизненные сроки, остальные четверо — от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев лишения свободы.