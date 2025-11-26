Квартирное дело обманутой мошенниками Ларисы Долиной стало потрясением не только для всего рынка вторички в России. Юристы бьют тревогу и предупреждают о росте случаев отмены сделок по покупке теперь и подержанных авто. Как аферистам удается обвести людей вокруг пальца?

«Эффект Долиной» добрался до авторынка Статистику роста случаев оспаривания сделок купли-продажи подержанных авто сегодня опубликовала газета «Известия». По ее информации, число мошеннических действий с машинами в этом году на 40% выше показателя 2024-го. И одной из популярных у аферистов схем стало расторжение сделки купли-продажи личного транспорта по аналогии с делом Долиной: певица, как известно, попала под влияние преступников, согласилась быстро продать свою элитную квартиру по заниженной цене, думая, что договор мнимый.

Затем, осознав, что ее обманули, — отправилась в суд. Там встали на сторону народной артистки, обязав покупательницу Полину Лурье вернуть ей жилье за 112 миллионов. Как итог: Долина получила назад свою недвижимость, а девушка осталась у разбитого корыта.

Случившееся, по оценке экспертов в сфере недвижимости, стало своеобразным спусковым крючком: в суд повалили толпы обманутых пенсионерок, которые заявляли, что продали жилье под давлением, в процессе ничего не понимали, а теперь хотят все отменить. И суды поддерживают пожилых продавцов. Случаи отказов при оспаривании подобных сделок очень редкие.

Аналогичным образом начали поступать и предприимчивые дельцы на рынке подержанных автомобилей. Они выискивают себе жертв и тех, кто клюет на их удочку, заставляют продавать машины по заниженной цене. Деньги после этого, конечно, отправляются на так называемые «безопасные счета». А когда в дальнейшем сделку отменяют, добросовестный и ничего не подозревающий покупатель машины лишается всего. Так как же мошенники находят потенциальных продавцов машин? Очень просто — с помощью массовых обзвонов. При этом ведутся на их разговоры далеко не всегда исключительно пенсионеры. «Зафиксированы массовые обзвоны, в сутки жертвам поступают сотни тысяч звонков и СМС-сообщений, — Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов, банков заставляют людей продавать свое имущество и переводить деньги на некие безопасные счета», — подчеркнул в беседе с газетой адвокат Алексей Ливонов.

Я всегда рекомендую не спешить. Применить так называемый период охлаждения. Лучше оставить задаток и взять паузу на раздумье, особенно если цена очень сильно ниже рыночной. Алексей Ливонов

Автоюрист Алексей Леонов обращает внимание, что часто злоумышленники звонят по видеосвязи, что помогает им давить на собеседника.

Представьте: вы видите человека в форме с удостоверением, который предупреждает вас об опасности. И люди, забывающие о том, что реальные сотрудники правоохранительных органов не звонят вот так россиянам, слепо верят происходящему. Причем такая обработка может занимать продолжительное время. Та же Долина общалась с мошенниками несколько месяцев. Возвращаясь к схеме с продажей именно авто, продолжил Леонков, в этом случае преступники убеждают потенциальную жертву, что человек, который хочет купить авто, якобы сам является мошенником, поэтому его нужно взять с поличным. «Говорят, что сразу надо согласиться на любую предложенную им цену, лишь бы он приехал и купил машину. Ну, а после его задержания человеку якобы вернут и деньги, и автомобиль», — подчеркнул он в комментарии 360.ru.

В итоге человек так и поступает. Мало того, при видеозаписи сделки он проговаривает, что его не принуждали к продаже машины, и отдает транспортное средство. А когда приходит прозрение — пострадавший бежит в полицию. Затем суд расторгает сделку, установив, что всю сделку провели под давлением аферистов. Жертве возвращают машину, но при этом обязывают вернуть деньги покупателю. А их нет, так как они уплыли в руки мошенников, которых еще не факт, что получится найти.

Истории пострадавших россиян Один из пострадавших из-за такой схемы россиянин в поисках справедливости даже дошел до администрации президента. Причем машину он купил не у пенсионерки, а у девушки, которая уверяла, что продает машину дешево, потому что ей срочно нужны деньги на учебу.

По словам Евгения, перед заключением сделки они нормально пообщались, девушка показалась адекватным человеком, который дает оценку своим действиям. Также она под видеосъемку подтвердила, что не собирается передавать деньги мошенникам и на сделку выходит без оказанного давления. Однако через четыре дня оказалось, что нуждающаяся в деньгах студентка все-таки отдала средства аферистам, а Евгения вызвали в отдел, где потребовали вернуть авто, так как оно находилось в базе розыска. Вот такой сюрприз.

«Я отказался возвращать машину, меня задержали в качестве подозреваемого по делу о хищении», — пояснил он в разговоре с «Известиями». В дальнейшем по совету адвоката Евгений все-таки вернул авто, а позже обратился в администрацию президента, чтобы защитить свои права. Спустя восемь месяцев Генпрокуратура признала, что в отношении него действительно допустили нарушения.

В Москве мошенники заставили пенсионерку продать свое имущество почти на 30 миллионов рублей, в том числе Volkswagen за 1,8 миллиона. Иномарку купил мужчина, а через неделю принял самостоятельно решение о продаже. Однако первыми смотреть авто по объявлению приехали полицейские. Правоохранители рассказали ошарашенному продавцу, что бабушка, у которой он приобрел Volkswagen, попала в такой переплет, и уже обратилась в суд, чтобы отменить договор купли-продажи и вернуть машину обратно. Другая пострадавшая от аферистов пожилая москвичка на этой неделе рассказала 360.ru, как ее заставили продать машину, а потом выкупать обратно у нелегального автоломбарда за большую сумму.

Как купить б/у машину безопасно Чтобы обезопасить себя при покупке подержанных машин Алексей Леонков рекомендовал придерживаться нескольких несложных правил. В первую очередь внимательно проанализировать, кто хочет продать вам авто, и его стоимость.

«Как правило, это люди пенсионного возраста, хорошие машины с одним хозяином, с маленьким пробегом, минимальным количеством окраса, дорогостоящие. И когда вам отдают ее за полцены, то стоит задуматься», — призвал автоюрист. Если ценник очень низкий, а продавца действительно развели аферисты, в дальнейшем у следователей и суда все равно могут возникнуть вопросы к покупателю, который словно бы и не заметил, что купил хорошую машину за половину ее адекватной стоимости. Помимо анализа цены, обязательно следует запросить справку о дееспособности продавца, а саму сделку проводить только в банке в присутствии нотариуса.

Если продавец этого не предложил, то следует настоять на этом самому. Кроме того, нотариус также может проверить его дееспособность. Также очень важно снимать на видео все переговоры вокруг покупки машины, чтобы продавец подтвердил, что действует не по указке мошенников. При покупке машины через сайт, не лишним будет проверить историю объявлений продавца и характеристики машины, добавил Леонков. «И раньше надо было это делать очень внимательно, а сейчас даже не представляю, сколько проверок надо пройти, чтобы более-менее спокойно спать», — согласился автоэксперт Игорь Моржаретто. При этом, по его мнению, сколько бы проверок ни было и что бы ни говорил продавец на видео, наиболее безопасно покупать машину через специализированный центр. В таком случае между условным «дедушкой» и покупателем встает юрлицо, которое в случае чего будет нести ответственность и которому можно направлять претензии, пояснил он в беседе с НСН. А если сделка все-таки проводится напрямую, то проверять ее нужно очень тщательно, но и это, как все уже начали понимать, увы, не является гарантией защиты от признания ее недействительной.