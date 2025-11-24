Пенсионеров начали разводить в автоломбардах: реальная история пострадавшей москвички

Мошенники придумали новую схему обмана пожилых людей. На этот раз с автомобилями. Одну из пострадавших — ветерана труда, пенсионерку из Москвы — они заставили продать машину и выкупить ее обратно за большую сумму. Подробнее о случившемся — в материале 360.ru.

Незнакомец с погонами

По словам пострадавшей, все началось с видеозвонка. С ней связался незнакомец в форме с погонами.

«Помню, что это был офицер из силовых структур. В ходе звонка меня убедили в том, что мой аккаунт на „Госуслугах“ взломан мошенниками и мне необходимо срочно принять участие в их поимке, пока они не украли все мои деньги», — заявила женщина в беседе с 360.ru.

Она отметила, что аферисты были очень убедительными — представились, назвали отделы, в которых служат, и свои звания. Также они знали много личной информации — ФИО, день рождения и даже адрес. Из-за этого у жертвы не возникло сомнений.

С этого момента мошенники плотно взялись за пенсионерку. Постоянно звонили и придумывали новые сюжеты преступлений. Они не давали ей времени, чтобы подумать обо всем в спокойной обстановке.

«Сразу после того, как я поверила, что разговариваю с представителями силовых структур и где-то там преступники пытаются украсть деньги, я находилась в состоянии сильнейшего стресса и страха», — сказала бабушка.