Пенсионеров начали разводить в автоломбардах: реальная история пострадавшей москвички
Мошенники убедили пенсионерку продать авто, а потом выкупить его
Мошенники придумали новую схему обмана пожилых людей. На этот раз с автомобилями. Одну из пострадавших — ветерана труда, пенсионерку из Москвы — они заставили продать машину и выкупить ее обратно за большую сумму. Подробнее о случившемся — в материале 360.ru.
Незнакомец с погонами
По словам пострадавшей, все началось с видеозвонка. С ней связался незнакомец в форме с погонами.
«Помню, что это был офицер из силовых структур. В ходе звонка меня убедили в том, что мой аккаунт на „Госуслугах“ взломан мошенниками и мне необходимо срочно принять участие в их поимке, пока они не украли все мои деньги», — заявила женщина в беседе с 360.ru.
Она отметила, что аферисты были очень убедительными — представились, назвали отделы, в которых служат, и свои звания. Также они знали много личной информации — ФИО, день рождения и даже адрес. Из-за этого у жертвы не возникло сомнений.
С этого момента мошенники плотно взялись за пенсионерку. Постоянно звонили и придумывали новые сюжеты преступлений. Они не давали ей времени, чтобы подумать обо всем в спокойной обстановке.
«Сразу после того, как я поверила, что разговариваю с представителями силовых структур и где-то там преступники пытаются украсть деньги, я находилась в состоянии сильнейшего стресса и страха», — сказала бабушка.
Спецоперация по поимке «мошенников»
В итоге псевдоправоохранителям удалось убедить москвичку, что злоумышленники пытаются продать ее машину. Чтобы этого не случилось, нужно было их опередить.
«По легенде, преступники, которые якобы пытались продать мой автомобиль, связались с нелегальным автоломбардом», — сказала пенсионерка.
Операция, которую должна была провернуть жертва, — это приехать в автоломбард раньше аферистов. После этого полученные деньги нужно было вручить агенту спецслужб, воспользовавшись кодовым словом.
Средства должны были стать доказательством преступления автоломбарда, а после их передачи «полицейским» в здание приехала бы группа захвата и арестовала всех сотрудников.
«Я приехала в этот нелегальный автоломбард на Рязанском проспекте, подписала несколько комплектов документов. Мне выдали чуть больше миллиона рублей наличными», — объяснила бабушка.
Нелегальный ломбард
Когда она получила деньги, то передала их «офицерам спецслужб». Аферисты ее убедили, что после этого сделку аннулируют.
«Когда все закончилось, я поняла, почему эта компания работает нелегально, без разрешения ЦБ. Они подсунули мне кабальную сделку, которая мне была абсолютно ни к чему», — пожаловалась пенсионерка.
Она отметила, что продала автомобиль, стоимость которого на рынке примерно 3,5 миллиона рублей. Обратно машину нужно было выкупить за пять миллионов.
Слова адвоката
Адвокат пожилой москвички отметила, что по факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве. Полиция уже нашла подозреваемых.
«Кроме того, мы не пускаем на самотек незаконную деятельность компании и подконтрольных ей юридических лиц, через которые осуществляется нелегальная деятельность по выдаче займов под баснословные проценты», — сказала юрист.
По ее словам, ЦБ уже внес ООО в «список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В этот перечень попадают финансовые пирамиды и предприятия, которые работают без лицензий и пользуются незаконными схемами.
Против ломбарда, по ее словам, инициировали судебный процесс, дело рассматривают в Останкинском районном суде. Правоохранители выяснили, что на машину бабушки уже была заявка на займ под залог авто от таинственного брокера, хотя пострадавшая никуда ничего не отправляла.
«Кроме того, процесс осуществления деятельности данной организации также нельзя назвать очевидным и общепринятым. Один менеджер, он же специалист по осмотру авто, он же оценщик и он же кассир, который выдал потерпевшей денежные средства», — сказала адвокат.
Она подчеркнула, что документы оформляли чуть больше часа, хотя на такие сделки обычно уходит около пяти часов.