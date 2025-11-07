Покупка машины у жертвы аферистов. Как распознать сомнительную сделку заранее

Аферисты перешли со схем с квартирами на автомобили. Они вынуждают автовладельцев продавать машины, а затем переводить деньги на некие безопасные счета. Страдают в этом случае и покупатели, так как сделки признают недействительными. На что обратить внимание при покупке авто и как обезопасить себя?

Злоумышленники обычно звонят по видеосвязи. Их жертва видит перед собой человека в форме и с удостоверением, затем начинается обработка, чтобы он сообщил им код. Потом на «Госуслугах» делают электронную подпись и начинают слать жертве договоры, запугивая и внушая, что на нее якобы оформили кредиты, а деньги перевели ВСУ.

Им внушают, что нужно перекрыться другими кредитами, продать свое имущество, квартиры, машины, и все перевести на некий безопасный счет. С людьми, бывает, работают даже до месяца. Там целая схема.

Аферисты убеждают потенциальную жертву, что человек, который хочет купить авто, якобы сам является мошенником, поэтому его нужно взять с поличным. Говорят, что сразу надо согласиться на любую предложенную им цену, лишь бы он приехал и купил машину. Ну, а после его задержания человеку якобы вернут и деньги, и автомобиль.

В итоге жертва так и поступает. Мало того, при видеозаписи сделки он проговаривает, что ее не принуждали к продаже машины и отдает ее. Спустя время человек понимает, что его обманули и обращается в полицию.

Суд потом расторгает сделку, выяснив, что человек продал машину по указке аферистов. Жертве возвращают авто, но при этом обязывают вернуть деньги покупателю. Средств же нет, так как их передали мошенникам, которых неизвестно сколько еще будут искать.

Как не стать жертвой аферистов при покупке машины

Чтобы не попасть на уловки аферистов, при покупке автомобиля стоит руководствоваться несколькими правилами. Автоюрист посоветовал сначала оценить продавца, продаваемую им машину и ее стоимость, чтобы исключить мошенническую схему.