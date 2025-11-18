Сегодня 16:48 «Сумасшедшая в свою пользу»: новые детали квартирного дела Долиной шокировали юристов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Квартирное дело народной артистки Ларисы Долиной, перевернувшее с ног на голову весь рынок вторички в России, пока еще далеко от финала и вызывает все больше вопросов. Один из самых животрепещущих — сможет ли покупательница элитной недвижимости Полина Лурье получить назад более 110 миллионов рублей? Пока деньги ей так никто и не вернул.

Почему дело Долиной вызывает вопросы Процесс по делу об афере с квартирой Долиной шел в закрытом режиме, решение суда не публиковалось, однако детали все равно получили огласку. Давайте отмотаем немного назад и вспомним, на каких основаниях сделку о купле-продаже жилища признали недействительной.

Известно, что квартиру в центре Москвы Долина продала ниже рыночной стоимости — за 112 миллионов рублей. По словам певицы, на этот шаг ее вынудили пойти телефонные мошенники. При этом об оказываемом на нее давлении и длительном общении с некими незнакомыми людьми артистка не рассказывала никому. О происходящем не подозревали даже ее родственники, зарегистрированные в этом жилье. Покупательницей недвижимости стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, проживающая в непрестижном спальном районе столицы, что любят приводить в качестве неоспоримого аргумента: мол, со сделкой было что-то не так! Откуда у скромной москвички такие огромные деньги?

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону Долиной, ей вернули квартиру, а сделку признали недействительной, причем основанием для этого суд счел искажение воли народной артистки.

Проще говоря, аферисты смогли внушить Долиной, что квартира останется при ней, сделка будет мнимой, только таким путем она сможет спасти свое жилье, защитить близких и посодействовать поимке преступников. Деньги, конечно, тоже обещали сохранить — с помощью «безопасного» счета. Вся правда вскрылась, когда Лурье потребовала освободить жилплощадь. Любопытно, что суд не применял статью 179 Гражданского кодекса о сделке под влиянием обмана, хотя это выглядит логично. Может быть, к ней не апеллировали, так как она требует доказать недобросовестность покупателя, который либо сам обманывал продавца, либо знал об обмане, совершенном третьими лицами? А доказать это было явно затруднительно.

Вместо этого задействовали статью 178 ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения. Хотя ее применение, по оценке экспертов, выглядело натянутым по двум причинам. Во-первых, эта статья ГК не считает существенным заблуждение относительно мотивов сделки, а Долина, согласно материала дела, продавала жилье, руководствуясь именно неправильными мотивами.

Кроме того, эта статья позволяет учитывать добросовестность покупателя и отказать в признании сделки недействительной, если в ней ничего не указывало на то, что продавец находится в заблуждении, поясняла в комментарии РБК руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. «В деле масса вопросов. Сделки с очень дорогой недвижимостью, как правило, проходят особо тщательную проверку. Обычной практикой является привлечение покупателем ипотечного кредита, что означает проверку сделки еще и банком», — подчеркнула она.

Продажа квартиры — длительная и сложная процедура, в ходе которой есть время остыть от телефонных разговоров с мошенниками, обдумать ситуацию, проконсультироваться. Ольга Плешанова

Шансы Лурье вернуть 112 миллионов Так или иначе, сам факт того, что сделку признали недействительной, требовал от каждой из сторон вернуть другой все полученное по договору. Но почему-то в кейсе Долиной все ограничилось только возвратом квартиры певице.

Лурье своих денег не получила до сих пор, не факт, что и в итоге получит, потому что это будет зависеть от результатов уголовного дела против мошенников, которым певица отдала миллионы, вырученные с продажи жилья.

Защищавший в суде интересы Лурье юрист Владимир Мнацаканов ранее заявил РИА «Недвижимость», что Долину вполне могут обязать вернуть деньги покупательнице, потерявшей в итоге все.

Певица неоднократно в публичном поле подтверждала получение 112 миллионов рублей, вырученных от продажи жилья, заметил он. Плюс есть видеозаписи, где видно, что в кассе Долиной и Лурье выдают запаянные банковские упаковки.

Кроме того, продолжил юрист, певицу дважды предупреждали о подозрительности крупных банковских транзакций, но та заявила сотрудникам банка, что в своих действиях по переводам уверена.

Жалобу Полины Лурье на решение суда о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры 27 ноября рассмотрит Кассационный суд.

По оценке адвоката Андрея Алешкина, у Лурье есть достаточно высокие шансы на реституцию в силу общих правил, по которым участники сделки должны вернуться к тем параметрам, с которых ее начинали.

«Неважно, что и кому передавалось впоследствии. Если покупатель реален, деньги передавались, то оснований не возвращать деньги по сделке, которая расторгнута судом, не имеется», — сказал Алешкин в комментарии aif.ru. Кроме того, по мнению адвоката, покупательницы квартиры может подать иск к певице о неосновательном обогащении.

Автор канала «Форс-мажор», юрист Михаил Алексеев называет отказ Лурье в реституции самым удивительным в этой истории. Получается, мать-одиночка из спального района должна вернуть Долиной квартиру, а та ей возвращать миллионы не должна. Также он опубликовал в своем Telegram апелляционное определение от 8 сентября, не уточнив, впрочем, откуда у него эти данные. В документе большая часть деталей скрыта под звездочками, причем не отдельные слова, а целые абзацы. Но суть его в том, что свои личные накопления и ипотечные средства Лурье надо требовать с мошенников, которых, скорее всего, найти не получится.

Подробности судебного процесса, слитые в Сеть, многих россиян, мягко говоря, шокировали. Бурно обсуждали происходящее в том числе в канале «Светский хроник».

«Там логики и нет. Все юристы в шоке от этого решения. К тому же ей вроде правоохранители что-то вернули. В том-то и подлость», «Кудельмановщина наступила. Они этим решением открыли настоящий ящик Пандоры и легализовали новую схему мошенничества. Страдает вся страна», «Сейчас в России несколько тысяч аналогичных дел. Тысячи остались без денег, без квартир и с долгами. Некоторые из этих выставляют квартиры на продажу повторно для этой же схемы», — возмущались подписчики. «Светский хроник» при этом отмечает, что артистка, которую, по неподтвержденным официально данным, признавали «психически неустойчивой», прямо в день сделки давала концерт. «Как говорится, она была сумасшедшая в свою пользу», — заметили авторы канала.

Были среди них и сторонники теории заговора: якобы все это дело было нацелено на то, чтобы остановить продажи квартир на вторичном рынке, так как новостройки практически не продаются. На самом деле это несостоятельная точка зрения: многие покупатели решаются влезть в ипотеку, уже имея собственное жилье, которое продают, чтобы иметь деньги хотя бы на первый взнос по кредиту либо чтобы подготовить подушку безопасности для ежемесячных платежей.

Риски при недействительной сделке В действительности шанс остаться и без квартиры, и без денег при отмене сделки вполне реален, если покупатель успел потратить все полученные средства, отмечает адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

По словам эксперта, вернуться на исходные позиции также может помешать, например, ремонт, который покупатель успеет сделать в новой квартире, и он вправе потребовать вернуть его стоимость. Продавцу еще повезет, если ему предъявят чеки, которые подтвердят цену за работы.

Также есть вариант роста стоимости недвижимости с момента подписания договора, правда, выплачиваться все равно должна только та сумма, которая была указана в нем. «Если продавец уже потратил все деньги и отдавать ему нечего, покупателя ждут долгие судебные разбирательства: есть большой риск остаться и без квартиры, и без денег», — предупредил юрист. Суд вручит человеку исполнительный лист, который не может быть исполнен, ведь у продавца нет средств. Может быть и так, что покупателя внесут в реестр требований кредиторов продавца, хотя это тоже вряд ли поможет получить деньги назад. По мнению Саунина, минимизировать риски стоит еще на стадии заключения договора, не полагаясь на то, что в будущем, если что-то пойдет не так, суд расставит все точки над i.

Когда Долина даст показания Сегодня, по информации «Коммерсанта», Долина должна была выступить на судебном процессе и рассказать, как ее обманывали мошенники. На скамье подсудимых сейчас четыре фигуранта: Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Их адвокаты ранее заявляли, что у подзащитных «много вопросов» к Долиной, которая общалась с аферистами целых три месяца.