Поиски продолжались несколько дней. Под Тверью нашли труп еще одной пропавшей девочки

Еще один труп девочки-подростка обнаружили в Тверской области — второй за несколько дней. Школьницу искали с конца марта. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно об исчезновении девочки под Тверью

Юная жительница деревни Букарево перестала выходить на связь еще 31 марта. Она ушла из дома, не предупредив близких, куда направляется. Телефон 16-летнего подростка оказался выключен, связи с ней не было.

Родители пытались найти девочку самостоятельно, но не смогли. Близкие забили тревогу и обратились в полицию. В тот же день правоохранители приступили к поискам.

Школьницу искали несколько дней

На поиски девочки бросили все силы. Полиция, волонтеры, спасатели и местные жители прочесывали деревни, леса, обследовали водоемы и дачные участки.

«Вчера тело несовершеннолетней было найдено. Местонахождение установлено в ходе прочесывания местности. Обстоятельства смерти пока официально не разглашаются», — сообщило издание «PrоГород».