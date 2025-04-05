Поиски продолжались несколько дней. Под Тверью нашли труп еще одной пропавшей девочки
Еще один труп девочки-подростка обнаружили в Тверской области — второй за несколько дней. Школьницу искали с конца марта. Подробности — в материале 360.ru.
Что известно об исчезновении девочки под Тверью
Юная жительница деревни Букарево перестала выходить на связь еще 31 марта. Она ушла из дома, не предупредив близких, куда направляется. Телефон 16-летнего подростка оказался выключен, связи с ней не было.
Родители пытались найти девочку самостоятельно, но не смогли. Близкие забили тревогу и обратились в полицию. В тот же день правоохранители приступили к поискам.
Школьницу искали несколько дней
На поиски девочки бросили все силы. Полиция, волонтеры, спасатели и местные жители прочесывали деревни, леса, обследовали водоемы и дачные участки.
«Вчера тело несовершеннолетней было найдено. Местонахождение установлено в ходе прочесывания местности. Обстоятельства смерти пока официально не разглашаются», — сообщило издание «PrоГород».
Следователи организовали проверку
На месте случившегося уже работают сотрудники следственного управления, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Специалисты проверяют круг общения девочки, просматривают записи с камер видеонаблюдения и изучают переписки в соцсетях.
В СК сообщили о возбуждении доследственное производства, по результатам которого примут решение о возбуждении уголовного дела.
«Мы рассматриваем все возможные версии — как несчастный случай, так и умышленное причинение вреда», — добавили в ведомстве.
Близкие в шоке
Семья девочки отказалась от комментариев. При этом известно, что погибшая училась в старших классах местной школы. Одноклассники отзываются о школьнице как о спокойной, замкнутой, но доброжелательной девочке.
О том, почему она ушла из дома, пока тоже мало что известно. Предварительно, у нее могли быть личные переживания. Власти выразили соболезнования родным покойной и пообещали оказать всю необходимую помощь.
На прошлой неделе нашли еще один труп
Еще одна девочка пропала под Тверью 21 марта. Труп 13-летней школьницы нашли в лесу через неделю, сообщила пресс-служба регионального СК.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 34-летний жители Твери, мужчину отправили под стражу.