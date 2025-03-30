Обвиняемого в убийстве 13-летней девочки арестовали в Твери

Суд в Твери отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал отношении 34-летнего жителя Твери, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности и совершении убийства 13-летней девочки, меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Следственное управление СК и прокуратура Тверской области в субботу сообщали, что тело пропавшей 21 марта 13-летней девочки нашли в лесном массиве СНТ «Ручеек» Калининского муниципального округа.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 34-летний житель Твери. Несовершеннолетняя жила в деревне Рязаново.