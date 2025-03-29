В Тверской области нашли тело пропавшей девочки

СК: в лесу под Тверью нашли тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта

В лесу под Тверью нашли тело пропавшей 21 марта девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Информация о безвестном исчезновении малолетней жительницы деревни Рязаново поступила в ведомство 21 марта.

В ходе поисков тело пропавшего ребенка нашли 29 марта в лесном массиве СНТ «Ручеек» Калининского муниципального округа Тверской области.

СК проводит следственные мероприятия, назначил необходимые экспертизы и допрашивает свидетелей. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению противоправных действий. Калининский межрайонный следственный отдел по факту ЧП завел уголовное дело.

Региональная прокуратура уточнила, что погибшей было 13 лет.

Ранее уголовное дело о похищении 15-летней девочки завели в Красноярском крае.