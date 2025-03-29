Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тверской области

В Тверской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, которая пропала 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Подозреваемым оказался 34-летний житель Твери. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Также правоохранители готовят ходатайство в суд об аресте злоумышленника. Калининский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело.
Тело девочки нашли 29 марта в лесном массиве СНТ «Ручеек» Калининского муниципального округа. Несовершеннолетняя жила в деревне Рязаново. Ее искали с 21 марта.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге школьница наткнулась на детский череп в пакете в канаве возле парка на Павловском шоссе. На место происшествия прибыли следователи и экстренные службы.
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