Бизнесмен, застройщик, миллиардер. Кто такой Вадим Мошкович и в чем его обвинили

Основателя одного из крупнейших отечественных агрохолдингов «Русагро» Вадима Мошковича отправили в СИЗО. Его с соучастниками обвинили в нечестных махинациях и хищении в особо крупных размерах. Ущерб по делу превысил один миллиард рублей. Чем успел прославиться бизнесмен — в материале 360.ru.

Почему задержали Вадима Мошковича Долларового миллиардера, экс-сенатора, основателя «Русагро» и девелоперской компании Level Group Вадима Мошковича задержали в Москве. Против него и еще нескольких фигурантов возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном захвате земель. В офисах «Русагро» в Белгороде, Москве, Тамбове и Саратове прошли обыски. В агрохолдинге подчеркнули: происходящее никак не связано с нынешней деятельностью компании. Level Group также заявила, что задержание предпринимателя не имеет отношения к их работе. «Я законопослушный гражданин. Я не совершал преступления. Я бы не хотел умереть в тюрьме, у меня ишемическая болезнь. А на иждивении у меня ребенок и пожилые родители», — заявил Мошкович в зале суда. Следствие попросило об аресте, так как у миллиардера есть иностранный паспорт и он может покинуть Россию на личном частном самолете Bombardier. К тому же у подозреваемого много заграничной недвижимости, сын — гражданин Кипра, а дочь живет во Франции. Суд учел эти доводы и отправил подозреваемого в СИЗО до 25 мая 2025 года.

В чем обвинили Мошковича Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что Мошковича и бывшего гендиректора холдинга «Русагро» Максима Басова (он также задержан) подозревают в хищениях на сумму около одного миллиарда рублей.

Интересно Максим Басов — выпускник Stеrn Вusinеss Sсhооl Нью-Йоркского университета по направлениям «экономика и финансы», «международный бизнес» и «философия». Успел поработать генеральным директором группы «Русагро», а также руководил холдинговой компанией Ros Agro PLC. В 2024 году стал новым генеральным директором сети магазинов одежды Gloria Jeans, однако в начале 2025-го ушел оттуда. Максим Басов — выпускник Stеrn Вusinеss Sсhооl Нью-Йоркского университета по направлениям «экономика и финансы», «международный бизнес» и «философия». Успел поработать генеральным директором группы «Русагро», а также руководил холдинговой компанией Ros Agro PLC. В 2024 году стал новым генеральным директором сети магазинов одежды Gloria Jeans, однако в начале 2025-го ушел оттуда.

По словам основателя масложирового холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова, все началось в 2018 году: «Русагро» приобрела права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, которая владела и компанией бизнесмена. Считалось, что «Русагро» будет «стратегическим инвестором», а Буров останется совладельцем холдинга «Солнечные продукты» и будет членом совета директоров. Но в результате предприниматель потерял бизнес, «Русагро» же за пару лет просто поглотила активы холдинга. Буров подал заявление о хищении его активов, но проверка не усмотрела состава преступления. Это решение потерпевшая сторона оспаривала много раз, пока в феврале 2025-го не добилась возбуждения уголовного дела.

Фото: Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы, 27 марта 2025 года. Станислав Красильников / РИА «Новости»

Сам Буров ранее проходил по уголовному делу о хищениях почти полутора миллиардов рублей в АО «НВКбанк». Эта финансовая организация с 2012 по 2017 год выдавала заведомо невозвратные кредиты и так выводила активы на счета третьих лиц. Советницей председателя правления банка выступала родная сестра бизнесмена. Кстати, некоторые эксперты предполагают, что в процессе нынешнего разбирательства может всплыть и скандал с компанией «Агро Белогорье». «Русагро» в 2019 году приобрела 22,5% их акций, а в 2024-м просто поглотила этот агрохолдинг. Тогда ходило много слухов о незаконном давлении на владельцев компании.

Фото: Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы, 27 марта 2025 года. Станислав Красильников / РИА «Новости»

Биография Вадима Мошковича Мошкович родился в Москве в 1967 году. После учебы в математической школе № 57 окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, ныне — Российский технологический университет МИРЭА. В 1995-м Мошкович основал компанию «Русагро» и занялся сельскохозяйственным бизнесом. Поначалу импортировал сахар, позже начал скупать сахарные заводы, земли и другие ценные активы, в том числе те, что связаны с изготовлением продукции из масел и жиров растительного и животного происхождения. Видимо, все развивалось довольно удачно, раз в 2003-м появилось уже ООО «Группа компаний „Русагро“». Сегодня это крупнейший вертикально интегрированный агропромышленный холдинг России. У него четыре основных направления: сельскохозяйственный, сахарный, мясной и масложировой бизнес.

Фото: Вадим Мошкович, 2005 год. Viktor Chernov / www.globallookpress.com

Также Мошкович занимался недвижимостью. Его компания «Масштаб» была одним из крупнейших застройщиков Новой Москвы. Позже вывеску сменили на «А101 Девелопмент» и продали. Вместо нее возникла Level Group, занимающаяся строительством жилья в пределах Старой Москвы. Мошкович не прошел мимо политики: до 2014 года он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и входил в состав комитета по экономической политике. Бизнесмен также выступил основателем и инвестором школы «Летово», донором и членом попечительского совета ВШЭ, Белгородского госуниверситета и Еврейского музея и центра толерантности.

Фото: Вадим Мошкович и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на XX Петербургском международном экономическом форуме, 16 июня 2016 года. Илья Питалев / РИА «Новости»

Санкции против Мошковича Как и многие крупные российские предприниматели, Мошкович попал под санкции: Кипр отозвал его «золотой паспорт» и лишил гражданства, ограничения ввели Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Украина и Новая Зеландия. Персональные санкции, введенные ЕС, в мае 2023 года по решению суда отозвали. Весной 2024 года несколько депутатов Госдумы обратились в Министерство юстиции с запросом о возможности признать Мошковича иностранным агентом. Дело в том, что управляющая компания группы «Русагро» — Ros Agro PLC — до сих пор зарегистрирована на Кипре, то есть в недружественной России стране. В 2024-м Мошкович входил в число богатейших бизнесменов в России: его состояние оценивали в 2,7 миллиара долларов США, это 55-е место в рейтинге Forbes.