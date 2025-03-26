Созданная бизнесменом Мошковичем компания открестилась от основателя

Сообщения о задержании предпринимателя Вадима Мошковича не имеют отношения к работе девелоперской компании Level Group, которую он основал. Такой комментарий дали в пресс-службе фирмы на запрос РИА «Новости» .

В компании подчеркнули, что сообщения о задержании основателя никак не сказались на работе, которая продолжается в штатном режиме.

«Мы не можем прокомментировать ситуацию, так как это не имеет отношения к деятельности компании», — заявили в пресс-службе Level Group.

О задержании предпринимателя Вадима Мошковича в среду, 26 марта, сообщил Telegram-канал Shot. По данным авторов, силовики пришли с обысками в офисы холдинга «Русагро» в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове.

«Известия» со ссылкой на источник уточнили, что вместе с бизнесменом задержали директора холдинга Тимура Липатова, которого начали допрашивать по делу о мошенничестве. Собеседники журналистов не уточнили статус задержанных.

«Русагро» — один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России. Мошкович основал его в 2004 году, а после занял пост сенатора от Белгородской области в Совете Федерации.