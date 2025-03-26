Основателя «Русагро» задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего сенатора от Белгородской области, основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, в офисах компании в Москве и Белгороде начались обыски. В ближайшее время Мошковича допросят.

Официального подтверждения этой информации нет.

Вадим Мошкович основал компанию «Русагро» в 2004 году, она стала одним из крупнейших агрохолдингов страны. Спустя два года Мошкович занимал должность сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. Журнал Forbes в 2020 году оценил его состояние в 1,7 миллиарда долларов.

Днем ранее стало известно об аресте бывшего главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко по делу о получении взяток от предпринимателей. Следствие считает, что он взял деньги от участников муниципальных контрактов, выполняющих ремонт уличного освещения.