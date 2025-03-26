В «Русагро» подтвердили информацию об обысках в офисах компании

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в нескольких офисах «Русагро». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представители «Русагро» отметили, что происходящее никак не связано с ее текущей деятельностью. Работа продолжилась в обычном режиме.

«Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать вопросы у наших клиентов, партнеров и сотрудников, поэтому спешим заверить: компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам», — подчеркнули в «Русагро».

Ранее стало известно о задержании основателя агрохолдинга Вадима Мошковича в Москве. По предварительной информации, следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его фигурантами стали несколько человек, однако процессуальный статус самого Мошковича пока не определен.