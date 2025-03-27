Экс-сенатор Мошкович оказался гражданином Израиля

Mash: у Мошковича есть гражданство Израиля, но второй паспорт пока не нашли

У основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича нашли израильское гражданство. О двух паспортах задержанного бизнесмена сообщил Mash . Правда, второе удостоверение личности при обысках пока не обнаружили.

Сегодня Мошковичу должны избрать меру пресечения. Постановление будут выносить в Мещанском суде Москвы.

Источник Mash отметил, что следствие просит об аресте основателя «Русагро» с учетом наличия у него второго паспорта, так как никто не может гарантировать, что он не улетит в Израиль на личном частном самолете Bombardier.

К тому же у подсудимого много недвижимости за границей, у сына есть гражданство Кипра, а дочь живет во Франции, указал собеседник Telegram-канала.

Мошкович стал фигурантом дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Свою вину экс-сенатор отрицает и просит не отправлять в следственный изолятор из-за ишемической болезни сердца. Также он уверяет, что никакого самолета у него нет.

Еще один аргумент — пожилые родители и ребенок, которых надо обеспечивать.