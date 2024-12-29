Кровавая бойня под Тверью. Что известно об убийстве четырех детей в «Межурке»

Массовое убийство детей произошло в небольшом СНТ «Межурка» в Тверской области. В преступлении заподозрили 37-летнего отца детей. По одной из версий, мужчина приревновал жену и решил, что четверо младших детей не от него. Все что известно об убийстве четверых несовершеннолетних — в материале 360.ru.

Что произошло Кровавая расправа произошла утром 28 декабря в частном доме. Мужчина убил своих сыновей трех, пяти и семи лет, а также годовалую дочь. Мать детей в это время спала на втором этаже дома, там же находился брат подозреваемого. Женщина спустилась вниз и увидела на первом этаже супруга и уже мертвых детей. Она закричала и на крик прибежал родственник. Ему удалось усмирить мужчину, который пытался покончить с собой. По другой версии, женщина спустилась вниз и вышла на улицу, а потом не смогла попасть в дом, так как муж закрыл дверь и не пускал ее, пока расправлялся с детьми. Также есть версия, что на втором этаже находились старшие дети, им и удалось скрутить отца. Об этом сама женщина рассказала РЕН ТВ. «Сама в шоке, сама не знаю, как это случилось. Я дома была. Я пошла в туалет, пришла — уже дверь закрыта. <…> Муж уже там… Кричала, орала, старшие проснулись на втором этаже, открыли дверь, зашли все», — поделилась с телеканалом мать убитых детей. Всего в семье было шестеро детей. После случившегося матери потребовалась помощь врачей. Сейчас с женщиной работают медики. Тела убитых детей вывезли из дома в черных мешках.

Что известно об отце О мужчине известно, что ему 37 лет. Он уроженец Таджикистана, имеет российское гражданство. После убийства детей подозреваемый успел нанести себе серьезные ранения. Медикам удалось его реанимировать, пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам его супруги, мужчина был нормальный, не было никаких предпосылок для совершения подобного зверства. Однако за три для до произошедшего он начал вести себя неадекватно, это отметили и соседи.

Версии произошедшего По одной из версий, мужчина незадолго до произошедшего узнал, что супруга ему изменяет. Доподлинно неизвестно, насколько обоснованы его подозрения. Подозреваемый решил, что не является биологическим отцом четверых младших детей. На эмоциях мужчина взялся за нож. По другой версии, мужчина в момент убийства был под воздействием наркотиков. Он начал вести себя странно несколько дней назад. Следователи возьмут у него анализы, чтобы установить наличие наркотических веществ в организме.

Что говорят о семье Местные жители говорят, что в СНТ на постоянной основе проживают в основном русские, иностранцы редко арендуют дома. Семья, где произошло убийство, переехала в садоводство недавно, раньше они жили в Твери. Никто точно не знает, живут они в доме постоянно или используют дом в качестве дачи. «С ними почти никто не общался, но и жалоб на них никаких не было, — рассказал сайту kp.ru местный житель. Семья была спокойной, не создавала проблем, и никто на них не жаловался. Однако в последнее время между супругами происходили серьезные ссоры, отметили односельчане.

Фото: РИА «Новости»

Что говорит следствие На месте работают сотрудники полиции, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В полицию сообщение об убийстве поступило от сотрудников скорой помощи. После ЧП в СНТ все оцепили, машины разворачивают на въезде. «Предварительно установлено, что семья, проживающая в данном доме, ранее не попадала в поле зрения полиции. Жалоб и обращений от соседей не поступало», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более малолетних. На месте происшествия работают криминалисты. Адвокат Максим Калинов рассказал «Вечерней Москве», что если вину отца докажут, то ему грозит о восьми до 20 лет, а вероятнее всего, суд назначит высшую меру — пожизненное заключение. Если при психолого-психиатрической экспертизе выявят психические отклонения, мужчину на неопределенный срок отправят на принудительное лечение. Наркотическое опьянение невменяемостью не считается. По ходатайству органов следствия мужчина, подозреваемый в убийстве детей, арестован, сообщили в Следственном комитете по Тверской области. Дело на контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.