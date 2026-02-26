Сегодня 22:07 Кричала и звала маму: пропавшую 9-летнюю девочку искал весь Смоленск, кто ее похитил? Похитителем девочки в Смоленске оказался местный житель, он работает в такси 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Криминал

Спасатели

Уголовное дело

Дети

Волонтеры

Мужчины

Следственный комитет России

Поиски девятилетней девочки, исчезнувшей в Смоленске утром 24 февраля, завершились. Как искали ребенка, где обнаружили и кто возможный похититель школьницы — в материале 360.ru.

Ушла гулять и не вернулась Утром 24 февраля девочка собиралась на уроки и вышла во двор на улице Маршала Еременко с собакой. Выскочила в куртке и штанах поверх пижамы, не взяла с собой ни телефон, ни ключи. Родители забили тревогу, когда животное вернулось домой без нее. Семья многодетная — у школьницы есть брат и сестра, — характеризовали ее положительно, на учете как неблагополучная не состояла. Отец живет отдельно, но он принимал участие в поисках.

Фото: РИА «Новости»

Девочку искал весь город Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. К поискам подключились сотрудники СК, полицейские, спасатели и добровольцы ПСО «Сальвар». Местные волонтеры активно изучали записи с камер видеорегистраторов, чтобы отследить маршрут девочки. Водители присылали десятки видео. Правоохранители обошли соседние квартиры и опросили жильцов, так как выход школьницы из подъезда не попал на камеры. В здании обнаружили слепую зону на черной лестнице, через которую девочка вышла — либо ее вывели.

Фото: РИА «Новости»

Что было странного в исчезновении ребенка Пользователи Сети удивились, что в будний день никто не видел девочку. «Странно, что, когда все идут на работу, никто не видел, куда она пропала. Может, пошла за каким-то знакомым?» — предположил один из местных жителей. Следы, которые могли принадлежать школьнице, и отпечатки собачьих лап заметили у оврага недалеко от дома. Улица, где пропала девочка, находится в спальном районе, через который проходит оживленная дорога. Рядом — гаражи, овраги, военная часть, частный сектор и аэродром. Соседка рассказала NEWS.ru, что семья пропавшей живет рядом с остановкой «Детский сад». «На соседней остановке находятся общаги, в комнатах живут маргинальные и неблагополучные люди, а также наркоманы. Чего они только не могут натворить», — заявила другая собеседница издания.

Фото: РИА «Новости»

Где нашли пропавшую в Смоленске 9-летнюю школьницу Девочку обнаружили живой 26 февраля. Новости о завершении поисков подтвердили в СК и ПСО «Сальвар». Выяснилось, что ребенка похитили, а подозреваемого в этом задержали. С ним уже работают следователи. Версии того, где именно находилась школьница, разнятся. По данным телеграм-канала Shot, ее обнаружили в гараже, ребенок кричал и звал маму. Детский голос услышал один из добровольцев, а в помещении вместе с ней якобы были двое мужчин.

Источник 360.ru сообщил, что девочку нашли в квартире с ее похитителем и сожительницей мужчины. Похожие данные озвучила и официальный представитель МВД Ирина Волк. Она уточнила, что обнаружили пропавшую в одном из домов Заднепровского района. «Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Жизни ребенка ничто не угрожает», — подчеркнула Волк. Представитель «Сальвара» заявил, что девочка, предположительно, здорова и скоро ее осмотрят медики.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о предполагаемом похитителе девочки Источник 360.ru отмечал, что девятилетнюю школьницу похитил житель Смоленска 1983 года рождения. Эти данные официально подтвердили в МВД.

Ребенка нашли в квартире. <…> Там же находился мужчина 1983 года рождения. Ирина Волк

В соцсети Instagram* мужчина часто публиковал фотоинструкции, как правильно заплетать косички девочкам. Сам он в разводе — детей и жены нет. Окончил рязанский МГИК. В 2021 году его судили за хранение наркотиков, сообщил телеграм-канал Mash. За девочкой, по данным RT, смолянин следил полгода. Осенью возле школы дочери ее мать видела старую серую «девятку», которая принадлежала злоумышленнику. Машину нашли рядом от дома семьи, в ней обнаружили улики с ДНК 9-летнего ребенка.

Фото: РИА «Новости»

В смоленских силовых структурах также сообщили РИА «Новости», что у подозреваемого есть судимость по статье о наркотиках. RT уточнил, что мужчину посудили на три года условно. Он работает в такси и накопил более 700 тысяч рублей долгов.

После задержания предполагаемый похититель отказался давать показания и потребовал адвоката. Его сожительница пока проходит по делу свидетелем.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.