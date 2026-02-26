В Смоленске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки

СК: задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки, которая пропала на прогулке с собакой. Ребенка нашли живым. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Следователи регионального управления ведомства совместно с оперативниками УМВД установили и задержали вероятного похитителя. С ним работают работают специалисты, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ребенок пропал 24 февраля во время прогулки с собакой во дворе жилого дома. Девочку уже передали медикам.

По данным RT, подозреваемый почти полгода следил за ребенком. Мать девочки еще осенью замечала около школы, где училась дочь, старую серую «девятку». Позднее машину обнаружили неподалеку от дома семьи. В автомобиле нашли вещественные доказательства с ДНК школьницы.