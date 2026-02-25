В овраге недалеко от дома в Смоленске, где пропала девочка, нашли свежие следы

Shot: в Смоленске нашли свежие следы в овраге недалеко от дома пропавшей девочки

Девятилетняя девочка, пропавшая в Смоленске во время прогулки с собакой, могла провалиться в овраг недалеко от дома — там нашли следы человеческих ног и собачьих лап. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Сейчас их ищут в ближайших водоемах, в одном из которых не раз тонули местные жители.

Школьница пропала накануне около восьми часов вечера. Возбуждено уголовное дело. В поисках участвуют сотрудники полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда и местные жители, на месте работают следователи. СК попросил всех, кто может что-то знать о происшествии, позвонить в региональное управление ведомства.

В общей сложности девочку ищут 150 человек. Достоверной информации о происшествии пока немного.