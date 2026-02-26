Пропавшую на прогулке с собакой девочку из Смоленска нашли живой

В Смоленске нашли живой девятилетнюю девочку, которая пропала несколько дней назад на прогулке с собакой. Об этом сообщили в ПСО «Сальвар» .

«Найдена, жива!» — подписали поисковики публикацию.

По данным Shot, девочка находилась в гараже, кричала и звала маму — ее услышал один из поисковиков. По предварительной информации, в гараже вместе с ней находились двое мужчин, их личности сейчас устанавливают следователи.

Школьница пропала утром 24 февраля, уйдя из дома на прогулку с собакой. Вчера неподалеку от дома в овраге нашли возможные следы девочки и ее питомца, а чуть позже возле заброшенного здания обнаружили розовую шапочку, похожую на ту, что была на девочке. Отца и отчима проверяли на детекторе лжи — их непричастность подтвердили.

Теперь врачи осмотрят ребенка, чтобы установить, не применялось ли к нему насилие. Следователи восстанавливают картину произошедшего.