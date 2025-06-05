Теракт ради устрашения. Главное о подрыве железной дороги под Воронежем

СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги под Воронежем

Утром 5 июня в Воронежской области произошел подрыв железнодорожных путей. Жертв чудом удалось избежать — машинист приближавшегося к месту ЧП поезда заметил разрушение полотна и экстренно затормозил. Следком приступил к расследованию теракта. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.

Уголовное дело о теракте

Взрыв прогремел около девяти утра на участке между селом Евдаково и поселком Сагуны непосредственно перед прохождением поезда. Изначально сообщалось, что причиной ЧП могла послужить техническая авария.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, приступившие к осмотру. И вскоре выяснилось, что сработало заложенное у путей взрывное устройство.

Подключившаяся к выяснению обстоятельств подрыва Федеральная служба безопасности заявила о признаках теракта. В ведомстве отметили, что есть все основания для возбуждения уголовного дела о терроризме.

Спустя несколько часов после этого Следственный комитет подтвердил, что завел дело по статье о террористическом акте. Расследовать происшествие поручил председатель ведомства Александр Бастрыкин.