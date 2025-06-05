Теракт ради устрашения. Главное о подрыве железной дороги под Воронежем
СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги под Воронежем
Утром 5 июня в Воронежской области произошел подрыв железнодорожных путей. Жертв чудом удалось избежать — машинист приближавшегося к месту ЧП поезда заметил разрушение полотна и экстренно затормозил. Следком приступил к расследованию теракта. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.
Уголовное дело о теракте
Взрыв прогремел около девяти утра на участке между селом Евдаково и поселком Сагуны непосредственно перед прохождением поезда. Изначально сообщалось, что причиной ЧП могла послужить техническая авария.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, приступившие к осмотру. И вскоре выяснилось, что сработало заложенное у путей взрывное устройство.
Подключившаяся к выяснению обстоятельств подрыва Федеральная служба безопасности заявила о признаках теракта. В ведомстве отметили, что есть все основания для возбуждения уголовного дела о терроризме.
Спустя несколько часов после этого Следственный комитет подтвердил, что завел дело по статье о террористическом акте. Расследовать происшествие поручил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Цель — устрашение населения
Железнодорожные пути получили незначительные повреждения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Обошлось без пострадавших.
«Противник использует методы, направленные на устрашение гражданского населения, не показывая значимых результатов на поле боя. Но это не поможет ему повлиять на приближение нашей победы», — написал глава региона.
Человеческих жертв удалось избежать благодаря профессионализму машиниста и сотрудников поездной бригады. Они вовремя заметили разрушение полотна и применили экстренное торможение.
Пассажирам задержанных поездов оказывают помощь
После случившегося движение поездов «Гранд Сервис Экспресс» в Воронежской области приостанавливали на несколько часов. Днем 5 июня оно возобновилось, сообщила пресс-служба перевозчика. В пути задержались пять состава, три из которых следуют в Крым, а два — из Крыма.
О возобновлении движения по одному из путей перегона Евдаково — Сагуны также проинформировали в РЖД.
«Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов», — отметили в пресс-службе.
В 15:11 по московскому времени в компании уточнили, что трафик открыли по обоим путям.
В Федеральной пассажирской компании сообщили о задержке 21 поезда дальнего следования: Калининград — Адлер, Москва — Сухум, Москва — Нальчик, Санкт-Петербург — Кисловодск, Анапа — Мурманск, Имеретинский курорт — Нижний Новгород и других направлений.
«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, опаздывающих на четыре часа и более, будут обеспечены питанием», — подчеркнули в ФПК.
Для координации работы по ликвидации последствий ЧП Юго-Восточная железная дорога запустила оперативный штаб.