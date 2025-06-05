Названа возможная причина взрыва под Воронежем

Причиной взрыва на ж/д путях под Воронежем могла быть техническая авария

Причиной взрыва на путях в Воронежской области могла стать техническая авария. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В пресс-службе ЮВЖД предупредили, что из-за происшествия на перегоне Евдаково — Сагуны движение временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов.

«Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются», — добавили там.

Для координации работы по ликвидации последствий на Юго-Восточной железной дороге действует оперативный штаб.

«Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуацию держу на личном контроле», — заявил губернатор региона Александр Гусев.