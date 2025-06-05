Взрыв прогремел на ж/д путях под Воронежем

На железной дороге в Воронежской области случился взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Журналисты выяснили, что взрыв произошел между селом Евдаково и поселком Сагуны. В результате происшествия железнодорожное полотно получило повреждение. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь на 1 июня обрушились мосты под Брянском и Курском. В Брянской области в момент ЧП проезжал пассажирский поезд, который ехал из Климова в Москву. Фрагменты разрушенной переправы задели локомотив, и он сошел с путей. В итоге погибли семь человек, 118 пострадали.

Как заявил глава СК Александр Бастрыкин, все теракты в Брянской и Курской областях, из-за которых обрушились мосты и погибли люди, спланировали спецслужбы Украины. Правоохранители ищут всех причастных к этому.

Также украинские FPV-дроны 1 июня атаковали аэродромы сразу в пяти российских регионах — в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Как отметил RT, из-за атаки начался пожар, его потушили.