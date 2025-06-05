ФСБ заявила о признаках теракта в подрыве ж/д пути под Воронежем

Федеральная служба безопасности увидела основания для возбуждения уголовного дела о терроризме после подрыва железнодорожного пути в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Все обстоятельства произошедшего расследуются. Проводится осмотр места происшествия», — отметили в ФСБ.

Взрывное устройство сработало утром 5 июня непосредственно перед прохождением поезда на участке между селом Евдаково и поселком Сагуны.

Благодаря профессиональным действиям машиниста и поездной бригады, которые заметили разрушение полотна и экстренно затормозили, удалось избежать жертв и повреждения поезда.

Ранее стало известно, что движение составов приостановили после происшествия. Задерживаются несколько пассажирских поездов.