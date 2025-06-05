ФСБ заявила о признаках теракта в подрыве ж/д пути под Воронежем
Федеральная служба безопасности увидела основания для возбуждения уголовного дела о терроризме после подрыва железнодорожного пути в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Все обстоятельства произошедшего расследуются. Проводится осмотр места происшествия», — отметили в ФСБ.
Взрывное устройство сработало утром 5 июня непосредственно перед прохождением поезда на участке между селом Евдаково и поселком Сагуны.
Благодаря профессиональным действиям машиниста и поездной бригады, которые заметили разрушение полотна и экстренно затормозили, удалось избежать жертв и повреждения поезда.
Ранее стало известно, что движение составов приостановили после происшествия. Задерживаются несколько пассажирских поездов.
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