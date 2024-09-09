Участниками масштабного конфликта в поселке Афипский Краснодарского края стали более 100 человек. Все они собрались на площадке около дома культуры — главной точки сбора местной молодежи. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Роза, ставшая свидетельницей происшествия.

Конфликт в Афипском

Женщина пояснила, что живет рядом и пришла на место после того, как услышала крики. По ее словам, самой драки она не видела и не слышала никакой стрельбы, о которой сообщил ряд СМИ.

Людей было очень много, больше 100 человек. Русские в одну сторону встали, а бородатые — в другую.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что русскими посчитала местных жителей, среди которых много кавказцев. Роза добавила, что сам конфликт продолжился около получаса, а после люди разошлись.

«О причинах я знаю только по слухам. Кто-то сказал, что [кавказцы] „понаехали“, и с этого все началось. О версии с девушкой тоже слышала, но не думаю, что из-за одной девушки собралась половина поселка, чтобы решить этот вопрос», — добавила свидетельница.

Она пояснила, что площадка около дома культуры — место встречи молодежи, поэтому попытки знакомства молодых людей с девушками там происходили всегда.

«Если нормально отвечаешь, что не хочешь знакомиться, то дальше разговора и не будет. А если агрессивно, то тебе так же ответят. Всегда нормально собирались в ДК, музыку слушали», — добавила Роза.

Жительница отметила, что на ее глазах никого из участников конфликта не задерживали, но ей известно, что к многим, кто в тот вечер был около дома культуры, полицейские приезжали на работу и увозили в отдел.