«Русские в одну сторону, бородатые — в другую». Главное о драке в кубанском поселке
Задержания участников драки в поселке Афипский продолжились на следующий день
Участниками масштабного конфликта в поселке Афипский Краснодарского края стали более 100 человек. Все они собрались на площадке около дома культуры — главной точки сбора местной молодежи. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Роза, ставшая свидетельницей происшествия.
Конфликт в Афипском
Женщина пояснила, что живет рядом и пришла на место после того, как услышала крики. По ее словам, самой драки она не видела и не слышала никакой стрельбы, о которой сообщил ряд СМИ.
Людей было очень много, больше 100 человек. Русские в одну сторону встали, а бородатые — в другую.
Роза
свидетельница массовой драки в поселке Афипский
Собеседница 360.ru подчеркнула, что русскими посчитала местных жителей, среди которых много кавказцев. Роза добавила, что сам конфликт продолжился около получаса, а после люди разошлись.
«О причинах я знаю только по слухам. Кто-то сказал, что [кавказцы] „понаехали“, и с этого все началось. О версии с девушкой тоже слышала, но не думаю, что из-за одной девушки собралась половина поселка, чтобы решить этот вопрос», — добавила свидетельница.
Она пояснила, что площадка около дома культуры — место встречи молодежи, поэтому попытки знакомства молодых людей с девушками там происходили всегда.
«Если нормально отвечаешь, что не хочешь знакомиться, то дальше разговора и не будет. А если агрессивно, то тебе так же ответят. Всегда нормально собирались в ДК, музыку слушали», — добавила Роза.
Жительница отметила, что на ее глазах никого из участников конфликта не задерживали, но ей известно, что к многим, кто в тот вечер был около дома культуры, полицейские приезжали на работу и увозили в отдел.
«Вчера еще около дома культуры стояли росгвардейцы. Патрулировали и следили за всеми», — рассказала Роза. Она отметила, что сейчас обстановка в поселке спокойная.
Хулиганство по сговору
По данным краснодарского главка СК, переросший в драку конфликт жителей Афипского — местных жителей и мигрантов — произошел вечером в субботу, 7 сентября. Криминалисты завели уголовное дело о хулиганстве.
В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что в отдел полиции доставили 43 участника конфликта. В прокуратуре уточнили, что предварительное расследование показало: молодые люди договорились организовать нападение и драку заранее.
О том, что конфликт возник из-за девушки, сообщила администрация Северского района, где находится поселок. В пресс-службе муниципалитета заявили, что медицинская помощь участникам конфликта не потребовалась и заявление в полицию никто из них не писал.