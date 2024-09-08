Более 40 участников массовой драки на Кубани задержали

МВД: более 40 участников массовой драки в Краснодарском крае доставили в полицию

Свыше 40 участников массовой драки в краснодарском поселке Афипский доставили в отдел полиции Северского района Кубани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сорок три участника доставлены <…> для разбирательства», — уточнили представители правоохранительных органов.

Массовую драку в Краснодарском крае устроили из-за девушки. Конфликт произошел возле местного дома культуры между местными жителями и лицами неславянской внешности. Сначала повздорили двое, а потом к ним подключились товарищи.

Группа молодых людей заранее договорилась устроить драку, выяснили следовали. Они возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о его расследовании.

Ранее крупная потасовка произошла в центре Москвы. В ресторане на Малой Бронной повздорили посетители, один из них схватился за оружие.