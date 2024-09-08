СК возбудил дело после массовой драки в поселке Афипский на Кубани

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовой дракой рядом с Домом культуры в поселке Афипский Северского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить центральному аппарату доклад о расследовании обстоятельств драки. Дело проходит по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«По предварительным данным, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности», — отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела также взяла на контроль прокуратура. По ее данным, группа злоумышленников заранее договорилась устроить драку вечером 7 сентября. Хулиганам грозит до семи лет лишения свободы.

Конфликт между молодыми людьми начался из-за девушки. Из-за нее подрались двое мужчин, после чего к ним присоединились друзья. В результате потасовки никто серьезно не пострадал.