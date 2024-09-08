В Краснодарском крае проконтролируют расследование дела о массовой драке

Прокуратура Кубани взяла под контроль расследование дела о драке в Афипском

Прокуратура Краснодарского края взяла под контроль расследование дела о хулиганстве, которое возбудили после драки в поселке Афипский Северского района. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокуратурой Северского района поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору», — написала пресс-служба.

Следователи установили, что группа злоумышленников заранее договорилась устроить драку около дома культуры в поселке Афипский вечером 7 сентября.

Как отметили в ведомстве, они грубо нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение к обществу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что конфликт в Северском районе случился из-за девушки. По данным сайта kp.ru, двое парней не поделили даму, им на помощь пришли товарищи. В итоге началась массовая драка.