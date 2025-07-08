Гибель Романа Старовойта. Что известно о самоубийстве экс-министра транспорта

Самоубийство экс-губернатора Курской области и экс-министра транспорта Романа Старовойта всколыхнуло общественность. Появились предположения о причинах, заставивших политического деятеля свести счеты с жизнью, и основной версией стало уголовное дело о крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений в доверенном ему регионе. Что известно о бывшем главе Курщины, о его личной жизни и его кончине — в материале 360.ru.

Биография Романа Старовойта Старовойт родился в Курске 20 января 1972 года. Высшее образование получил по специальности «Импульсные тепловые машины» в Балтийском государственном техническом университете имени Устинова. В 2008 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» с квалификацией «Менеджер». Также Старовойт прошел подготовку по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. С 2012 года — кандидат педагогических наук. Роман Старовойт был женат, в браке родились двое дочерей, сейчас девочкам 15 и 18 лет. По информации Shot, с супругой экс-губернатор развелся в 2021 году. В последнее время Старовойта видели с молодой девушкой, 25-летней Полиной.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Старовойта От директора до губернатора С момента окончания вуза в 1995 году и до 2005 года Старовойт строил карьеру в бизнесе, позже начался его путь в политике. С 2005 по 2010 год занимал должности начальника отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. Потом два года Старовойт был референтом, заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года — руководитель Федерального дорожного агентства. С 1 октября по 10 октября 2018 года Старовойт занимал пост заместителя министра транспорта РФ.

Путь от главы Курщины до кресла министра На должность временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Старовойта назначили 11 октября 2018 года, а 8 сентября 2019 года по итогам голосования Старовойта избрали главой региона. За него проголосовали 81,07% жителей области. В должность он вступил 16 сентября 2019 года. Курской областью Старовойт руководил пять лет, шесть месяцев и 30 дней. Министр транспорта В мае 2024 года глава правительства Михаил Мишустин представил на рассмотрение парламента обновленный состав кабинета министров. На пост главы Минтранса он предложил кандидатуру Романа Старовойта. Указом президента 14 мая 2024 года Старовойта назначили министром транспорта.

Фото: РИА «Новости»

Партийная принадлежность и награды В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию «Единая Россия». Он являлся членом Генерального совета партии и членом межведомственной комиссии при президенте РФ по историческому просвещению. Также Старовойт был действительным государственным советником РФ первого класса. Роман Старовойт имеет ордена Почета, Дружбы и Александра Невского, Почетную грамоту президента РФ, благодарность президента РФ, Почетную грамоту правительства Российской Федерации.

Отставка с поста 7 июля Президент России освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта 7 июля. В приказе не значились причины увольнения чиновника. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в указе об освобождении от должности отсутствует формулировка об утрате доверия. Старовойта уволили на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах, который случился 6 июля из-за угрозы массированной атаки украинских беспилотников. За два дня отменили 485 рейсов и почти две тысячи самолетов задержали с вылетом. За время пребывания Старовойта на посту министра транспорта в стране произошло несколько крупных инцидентов: серьезная утечка мазута в декабре 2024 года в Черном море в результате крушения нефтяных танкеров, взрыв на танкере Koala в порту Усть-Луга, утечка аммиака на танкере «ЭКО ВИЗАРД». Временно исполняющим обязанности главы Минтранса назначили заместителя министра Андрея Никитина.

Фото: РИА «Новости»

Где и как умер Роман Старовойт Версия следствия Тело экс-министра Романа Старовойта обнаружили днем 7 июня в Одинцове в одном из парков, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта. <…> Основная версия — самоубийство», — заявили следователи.

По сообщению Mash, самоубийство произошло 7 июля около 11:00 в парке Малевича. До этого Старовойт провел совещание в Минтрансе, примерно в то же время, когда стало известно о его отставке с поста министра. Последнее сообщение чиновник отправил своей охране — сообщил, где и во сколько его забрать. Телохранители приехали по указанному адресу, но нашли шефа уже мертвым. Старовойт свел счеты с жизнью в кустах, недалеко от припаркованного автомобиля Tesla Model X, отметил Mash. По данным СМИ, на месте происшествия нашли наградной пистолет МВД, принадлежавший, предположительно, Старовойту.

Фото: РИА «Новости»

Первой на место гибели приехала подруга Старовойта Тело Старовойта опознала его подруга Полина. Она оказалась единственной из близких чиновника, кто смог оперативно приехать на место происшествия и опознать экс-министра. По информации СМИ, Полина была ассистенткой министра транспорта. Девушка окончила Курский медицинский университет. В последнее время Полину часто видели в компании Старовойта, она сопровождала его практически везде. Еще во времена губернаторства курские паблики писали, что выпускница медицинского вуза и глава региона состоят в отношениях, девушку куряне называли будущей «первой леди Курска».

Фото: РИА «Новости»

Новая машина экс-губернатора Старовойт передвигался на автомобиле Tesla Model X P100D. Именно он фигурирует в деле о самоубийстве экс-министра. По версии РИА «Новости», чиновник приобрел машину в мае 2025 года, о чем свидетельствуют регистрационные данные. Однако в СМИ просочилась информация, что на этом автомобиле Старовойт ездит по доверенности с 2018 года. По данным Mash, первая электрозарядка в Курске появилась именно для этой машины.

Фото: РИА «Новости»

Наградное оружие Наградное оружие экс-министр транспорта Роман Старовойт получил в 2023 году. Вручал пистолет начальник управления МВД по Курской области, приказ подписал глава МВД. Наградное оружие Старовойту вручили за содействие в выполнении задач.

Вероятные причины самоубийства Среди вероятных причин самоубийства Старовойта называют уголовное дело о крупном хищении при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Предположительно, против чиновника мог дать показания его бывший заместитель и преемник на посту губернатора Алексей Смирнов. По информации СМИ, Старовойту грозило более 20 лет лишения свободы за мошенничество и превышение полномочий. Предположительно, он должен был стать главным фигурантом дела о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Речь идет о растрате одного миллиарда государственных средств в тот период, когда регионом руководил Старовойт.

Фото: РИА «Новости»

Дело о хищении Бывшего главу Курской области Алексея Смирнова задержали в апреле этого года. Его обвинили в хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, которого задержали днем ранее, руководили организованной группой и при помощи АО «Корпорация развития Курской области» похитили средства, предназначенные для обороны. Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. В СМИ предположили, что Смирнов дал показания против своего бывшего начальника Старовойта. Однако защита Смирнова не стала комментировать эту информацию.

Еще один погибший в Минтрансе На рабочем месте во время совещания в здании Минтранса скончался заместитель начальника отдела земельного фонда 42-летний Андрей Корнейчук. Чиновник резко встал и упал замертво, сообщил Telegram-канал Shot. По предварительным данным, Корнейчук умер от остановки сердца, это могло случиться на фоне новостей об отставке Романа Старовойта.