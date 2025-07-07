Путин назначил Никитина врио главы Минтранса

Президент Владимир Путин назначил замглавы Минтранса Андрея Никитина врио министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер подписал указ «Об исполнении обязанностей министра транспорта Российской Федерации» 7 июля.
«Возложить на Никитина Андрея Сергеевича исполнение обязанностей министра транспорта Российской Федерации до назначения министра транспорта Российской Федерации», — следует из документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Немногим ранее Путин освободил от должности главы Минтранса Романа Старовойта. Тот до назначения на этот пост был губернатором Курской области. Причины увольнения пока не уточнялись.
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