Путин назначил Никитина врио главы Минтранса

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Владимир Путин назначил замглавы Минтранса Андрея Никитина врио министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подписал указ «Об исполнении обязанностей министра транспорта Российской Федерации» 7 июля.

«Возложить на Никитина Андрея Сергеевича исполнение обязанностей министра транспорта Российской Федерации до назначения министра транспорта Российской Федерации», — следует из документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Немногим ранее Путин освободил от должности главы Минтранса Романа Старовойта. Тот до назначения на этот пост был губернатором Курской области. Причины увольнения пока не уточнялись.

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