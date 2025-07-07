Путин уволил Старовойта с должности министра транспорта

Президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Глава государства подписал указ 7 июля, сообщила пресс-служба Кремля.
«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — следует из документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Причины увольнения Старовойта не уточнялись. Также пока неизвестно, кто займет его пост.
В феврале этого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил увольнение главы Роскосмоса Юрия Борисова. Его освободили от должности в рамках ротации, направленной на развитие государственной корпорации.
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