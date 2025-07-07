Путин уволил Старовойта с должности министра транспорта

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — следует из документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Причины увольнения Старовойта не уточнялись. Также пока неизвестно, кто займет его пост.

В феврале этого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил увольнение главы Роскосмоса Юрия Борисова. Его освободили от должности в рамках ротации, направленной на развитие государственной корпорации.