Путин уволил Старовойта с должности министра транспорта

RAZMIK ZACKARYAN/URA.RU
Фото: RAZMIK ZACKARYAN/URA.RU/www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Глава государства подписал указ 7 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — следует из документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Причины увольнения Старовойта не уточнялись. Также пока неизвестно, кто займет его пост.

В феврале этого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил увольнение главы Роскосмоса Юрия Борисова. Его освободили от должности в рамках ротации, направленной на развитие государственной корпорации.

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