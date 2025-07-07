Девушка Старовойта опознала его на месте гибели

Тело Романа Старовойта опознала его девушка Полина. Предположительно, она была ассистенткой экс-главы Минтранса. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как плачущая девушка дает показания следователям. Затем она села в автомобиль Aurus и уехала.

По данным Telegram-канала Mash, Полина оказалась единственной из близких Старовойта, кто смог оперативно приехать на место происшествия. В Курске местные жители называли девушку «первой леди» города.

С супругой экс-министр развелся в 2021 году. У пары остались две дочери.

Президент Владимир Путин 7 июля своим указом отправил Старовойта в отставку. Врио главы Минтранса назначили Андрея Никитина.