Девушка Старовойта опознала его на месте гибели
Тело Романа Старовойта опознала его девушка Полина. Предположительно, она была ассистенткой экс-главы Минтранса. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как плачущая девушка дает показания следователям. Затем она села в автомобиль Aurus и уехала.
По данным Telegram-канала Mash, Полина оказалась единственной из близких Старовойта, кто смог оперативно приехать на место происшествия. В Курске местные жители называли девушку «первой леди» города.
С супругой экс-министр развелся в 2021 году. У пары остались две дочери.
Президент Владимир Путин 7 июля своим указом отправил Старовойта в отставку. Врио главы Минтранса назначили Андрея Никитина.
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