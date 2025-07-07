Кремль уточнил причину отставки министра Старовойта
Песков: фраза об утрате доверия отсутствует в указе об отставке Старовойта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в указе об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта отсутствует формулировка об утрате доверия. Его процитировало РИА «Новости».
«Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что освобождение Старовойта от должности было решением президента.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об увольнении Романа Старовойта с поста. Он был главой Минтранса с мая прошлого года. Также своим указом глава государства назначил Андрея Никитина врио министра транспорта.
Отставка Старовойта случилась на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах. Из-за угрозы атаки беспилотников тысячи пассажиров не смогли сесть на самолеты. Как отметила пресс-служба Росавиации, за два дня отменили 485 рейсов, почти две тысячи задержали.