Кремль уточнил причину отставки министра Старовойта

Песков: фраза об утрате доверия отсутствует в указе об отставке Старовойта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в указе об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта отсутствует формулировка об утрате доверия. Его процитировало РИА «Новости» .

«Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что освобождение Старовойта от должности было решением президента.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об увольнении Романа Старовойта с поста. Он был главой Минтранса с мая прошлого года. Также своим указом глава государства назначил Андрея Никитина врио министра транспорта.

Отставка Старовойта случилась на фоне масштабного коллапса в российских аэропортах. Из-за угрозы атаки беспилотников тысячи пассажиров не смогли сесть на самолеты. Как отметила пресс-служба Росавиации, за два дня отменили 485 рейсов, почти две тысячи задержали.