ФСБ предотвратила удар по заводу в Подмосковье: 35 дронов, рэпер и убитый сообщник
Исполнитель сорванного теракта ВСУ в Подмосковье оказался бывшим заключенным
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который Служба безопасности Украины (СБУ) готовила против стратегического оборонного предприятия в Московской области. По данным ведомства, злоумышленники планировали нанести удар с помощью 35 FPV-дронов, доставленных в Россию контрабандным путем.
Возбуждено уголовное дело о теракте
«Следственным управлением ФСБ России по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту „а“ части 2 статьи 205 („Террористический акт“) УК России», — уточнили в ведомстве.
Беспилотники, предназначенные для удара по объекту, доставили в Россию незаконным способом — как контрабанду. Всего было 35 FPV-дронов, которые закамуфлировали испанской керамической плиткой. БПЛА разместили в специально подготовленном для них ангаре.
«Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов», — отметили в ФСБ.
Исполнители теракта
Для его обустройства украинские координаторы привлекли двух граждан Молдовы 1986 года рождения и 1995-го, которые прошли специальную подготовку. Под руководством украинских представителей они подготовили помещение к пуску дронов и после этого покинули территорию России.
Исполнителя теракта задержали, он уже начал давать показания. Подозреваемым оказался россиянин, который ранее отбыл долгий срок за тяжкие преступления. Правоохранители выяснили, что украинские спецслужбы вышли с ним на контакт через организацию, признанную в России террористической.
Следуя указаниям координаторов, он собрал и активировал дроны, настроил канал связи с операторами за рубежом, затем оставил место преступления и направился в обусловленную точку, где его должна была забрать группа эвакуации для переправки на конспиративную квартиру, а в дальнейшем — на Украину для участия в боевых действиях против России.
«После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России, сопровождавшего проведение операции», — заявили в ведомстве.
Одного из сообщников ликвидировали
Хозяин ангара, в котором укрывали привезенные для атаки беспилотники, во время задержания открыл стрельбу по оперативникам.
«Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем», — объяснили в ведомстве.
К подготовке атаки причастен рэпер
Правоохранители выяснили, что к подготовке предотвращенной атаки причастен рэпер и актер Альберт Васильев, более известный как Киевстонер. Спецслужбы Украины планировали нанести удар по предприятию с помощью 35 беспилотников.
Организацией преступления занимался Васильев. Сейчас актер живет в Испании и Словакии и действует под контролем украинских спецслужб. Кроме того, по данным ФСБ, параллельно с этим он занимался продажей наркотиков.
Также для выполнения отдельных поручений СБУ привлекали несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет. Им приказывали активировать незаконно добытые сим-карты.