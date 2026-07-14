Сегодня 10:30 ФСБ предотвратила удар по заводу в Подмосковье: 35 дронов, рэпер и убитый сообщник Исполнитель сорванного теракта ВСУ в Подмосковье оказался бывшим заключенным Фото: ФСБ Криминал

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который Служба безопасности Украины (СБУ) готовила против стратегического оборонного предприятия в Московской области. По данным ведомства, злоумышленники планировали нанести удар с помощью 35 FPV-дронов, доставленных в Россию контрабандным путем.

Возбуждено уголовное дело о теракте «Следственным управлением ФСБ России по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту „а“ части 2 статьи 205 („Террористический акт“) УК России», — уточнили в ведомстве. Беспилотники, предназначенные для удара по объекту, доставили в Россию незаконным способом — как контрабанду. Всего было 35 FPV-дронов, которые закамуфлировали испанской керамической плиткой. БПЛА разместили в специально подготовленном для них ангаре. «Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов», — отметили в ФСБ.

Исполнители теракта Для его обустройства украинские координаторы привлекли двух граждан Молдовы 1986 года рождения и 1995-го, которые прошли специальную подготовку. Под руководством украинских представителей они подготовили помещение к пуску дронов и после этого покинули территорию России. Исполнителя теракта задержали, он уже начал давать показания. Подозреваемым оказался россиянин, который ранее отбыл долгий срок за тяжкие преступления. Правоохранители выяснили, что украинские спецслужбы вышли с ним на контакт через организацию, признанную в России террористической. Следуя указаниям координаторов, он собрал и активировал дроны, настроил канал связи с операторами за рубежом, затем оставил место преступления и направился в обусловленную точку, где его должна была забрать группа эвакуации для переправки на конспиративную квартиру, а в дальнейшем — на Украину для участия в боевых действиях против России. «После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России, сопровождавшего проведение операции», — заявили в ведомстве.

Одного из сообщников ликвидировали Хозяин ангара, в котором укрывали привезенные для атаки беспилотники, во время задержания открыл стрельбу по оперативникам. «Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем», — объяснили в ведомстве.