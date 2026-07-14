ФСБ назвала исполнителя сорванной атаки на предприятие ВПК в Подмосковье

ФСБ: исполнителем сорванной атаки на объект ВПК был отбывший срок россиянин

Исполнителем сорванной атаки Украины на оборонное предприятие в Московской области стал россиянин — экс-член этнической банды, отбывший долгий срок за тяжкие преступления. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Ведомство выяснило, что СБУ установила с ним контакт через запрещенную в России террористическую организацию.

Ранее ФСБ сообщала о срыве задуманной Украиной попытки атаки беспилотниками на стратегическое оборонное предприятие в Московской области. Оперативники получили разведывательные данные, что в регион доставили 35 FPV-дронов с иностранной взрывчаткой, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники, которыми злоумышленники планировали атаковать объект, доставили на территорию России контрабандным путем. По факту ЧП следователи завели уголовное дело по статье о теракте.

Ранее оперативники ФСБ пресекли атаку БПЛА на аэродром в Ростове-на-Дону.