ФСБ заявила о причастности украинского рэпера к попытке удара по ВПК в Подмосковье

ФСБ: украинский рэпер причастен к попытке удара по предприятию ВПК в Подмосковье

Рэпер и актер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, причастен к организации сорванного удара по предприятию ВПК в Подмосковье. Об этом заявили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, СБУ планировала атаковать предприятие с помощью 35 беспилотников. БПЛА привезли в Московскую область заранее и спрятали в ангаре рядом с заводом.

Координировал подготовку проживающий в Испании и Словакии Васильев — он действовал под контролем украинской спецслужбы. В ФСБ также добавили, что рэпер параллельно занимался продажей кокаина.

Когда дроны запустили, их все сбили спецподразделения ФСБ. Исполнителя задержали, он дает показания. Им оказался россиянин, ранее отбывавший долгий срок за тяжкие преступления.

Арендатор ангара, где хранились беспилотники, при задержании открыл огонь, его ликвидировали ответным огнем. Предприятие и люди не пострадали.