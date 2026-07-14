ФСБ сорвала задуманный СБУ удар дронами по оборонному предприятию в Подмосковье

Сотрудники ФСБ предотвратили готовящейся удар FPV-дронами по стратегическому оборонному объекту в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в ФСБ уже сообщили о пресечении попытки спецслужб Украины при содействии западных советников осуществить серию терактов с применением БПЛА, нацеленных на объекты военной инфраструктуры, одно из ведущих предприятий ОПК и личный состав Минобороны России.

«В ходе работы по противодействию украинским спецслужбам предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области», — заявили в ведомстве.

Беспилотники, которыми исполнители собирались атаковать объект, привезли на территорию России контрабандным путем. По факту случившегося возбудили дело по статье о теракте.

Ранее ФСБ пресекла атаку БПЛА на аэродром в Ростове-на-Дону.