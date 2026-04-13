Экс-супруг Лерчек поедет за решетку: что известно о приговоре Артему Чекалину
Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин отправится в колонию: его признали виновным в совершении незаконных валютных операций и взяли под стражу в зале суда. Подробности дела — в материале 360.ru.
Какой приговор вынесли Артему Чекалину
Вердикт Гагаринский суд Москвы огласил днем 13 апреля. Чекалину предстоит провести семь лет в колонии общего режима и выплатить штраф в 194,5 миллиона рублей, его взяли под стражу в зале суда.
Обвинение просило для экс-супруга Лерчек 7,5 года колонии и 200-миллионный штраф. Смягчающими обстоятельствами стало наличие у подсудимого трех детей, пожилых родителей и приобщенных к материалам дела положительных характеристик.
Суд также принял во внимание позицию гособвинения в прениях сторон, которые отметили, что Чекалин, несмотря на частичное признание вины, не признал преступный умысел в своих действиях. Ему зачли время, проведенное под домашним арестом.
Сам Чекалин в последнем слове заявил о соблюдении требований российского законодательства и потребовал назначить ему условный срок. Экс-супруг Лерчек добавил, что готов к обвинительному приговору и реальному сроку по уголовному делу.
«Я пришел с тяжелым сердцем. В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой, были детские слезы и детское разочарование. Им и так тяжело, что мама у них болеет», — говорил он журналистам.
По данным РИА «Новости», Чекалина доставили в СИЗО-7 в Капотню, где он пробудет две недели на карантине. Потом бывшего мужа Лерчек переведут в другое учреждение. Защита собирается обжаловать приговор.
Его бывшая жена — Валерия Чекалина — на заседание не приехала: ей назначили очередной курс химиотерапии. Но накануне направила письмо председательствующей судье Екатерине Кузьминой с просьбой помиловать отца ее детей.
«Я не представляю, как они смогут без него. Они его очень сильно любят. Очень! Ведь он замечательный отец. Для него они самое главное в жизни. Даже после развода во время наших сильных ссор он всегда говорил мне: „Спасибо за них! Спасибо за то, что ты подарила мне этих ангелов!“ Не забирайте отца детей! Умоляю о справедливости!» — писала Лерчек.
Погашение задолженности Лерчек
Сама Лерчек полностью погасила задолженность в 176 миллионов рублей — подтверждающие документы в суд предоставило Управление ФНС по Кировской области. Арбитражный суд Москвы в связи с этим прекратил производство по делу о банкротстве блогера.
Кроме того, 16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил рассмотрение ее дела в связи с онкологическим заболеванием. Также Чекалиной отменили меру пресечения в виде домашнего ареста.
Медработники больницы имени Блохина оценили состояние Лерчек как средней степени тяжести. У Чекалиной рак желудка четвертой стадии, она начала курс лучевой терапии, а недавно побрилась налысо.
В чем обвинили Валерию и Артема Чекалиных
Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения по статье о совершении валютных операций — дело связано с продажей фитнес-марафонов блогера.
По данным следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы в Сети, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.
В учреждения с полномочиями валютного контроля предоставили документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом обвиняемые вывезли за пределы России порядка 251 миллиона рублей.
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении Чекалиных об уклонении от уплаты налогов после погашения задолженности.