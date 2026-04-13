Экс-супруг Лерчек поедет за решетку: что известно о приговоре Артему Чекалину

Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин отправится в колонию: его признали виновным в совершении незаконных валютных операций и взяли под стражу в зале суда. Подробности дела — в материале 360.ru.

Какой приговор вынесли Артему Чекалину

Вердикт Гагаринский суд Москвы огласил днем 13 апреля. Чекалину предстоит провести семь лет в колонии общего режима и выплатить штраф в 194,5 миллиона рублей, его взяли под стражу в зале суда.

Обвинение просило для экс-супруга Лерчек 7,5 года колонии и 200-миллионный штраф. Смягчающими обстоятельствами стало наличие у подсудимого трех детей, пожилых родителей и приобщенных к материалам дела положительных характеристик.

Суд также принял во внимание позицию гособвинения в прениях сторон, которые отметили, что Чекалин, несмотря на частичное признание вины, не признал преступный умысел в своих действиях. Ему зачли время, проведенное под домашним арестом.

Сам Чекалин в последнем слове заявил о соблюдении требований российского законодательства и потребовал назначить ему условный срок. Экс-супруг Лерчек добавил, что готов к обвинительному приговору и реальному сроку по уголовному делу.

«Я пришел с тяжелым сердцем. В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой, были детские слезы и детское разочарование. Им и так тяжело, что мама у них болеет», — говорил он журналистам.

По данным РИА «Новости», Чекалина доставили в СИЗО-7 в Капотню, где он пробудет две недели на карантине. Потом бывшего мужа Лерчек переведут в другое учреждение. Защита собирается обжаловать приговор.