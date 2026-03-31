ФНС подтвердила погашение долга Лерчек в 176 миллионов рублей

Управление ФНС по Кировской области направило в суд подтверждение о полном погашении блогером Валерией Чекалиной (известной как Лерчек) задолженности в размере 176 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

«УФНС по Кировской области предоставило в суд документы, подтверждающие полное погашение задолженности со стороны Чекалиной перед ФНС, включая пени и штрафы», — заявили в суде.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы прекратил производство о признании Чекалиной банкротом, так как УФНС по Кировской области подтвердило погашение задолженности Чекалиной.

Ранее жених блогера, хореограф Луис Сквиччиарини сообщил, что Лерчек стала самостоятельно передвигаться. Она больше недели смогла продержаться без сильнодействующих обезболивающих. У Чекалиной выявили рак желудка на четвертой стадии с множественными метастазами. Блогер прошла первый курс химиотерапии и получила иммунную терапию.