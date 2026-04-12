«Этого я не переживу»: Лерчек попросила суд о милосердии к бывшему мужу

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) написала письмо в суд с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу Артему Чекалину. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Обвинение запросило для него 7,5 года колонии. В своем обращении блогерша попросила судью понять ее не только как участника процесса, но и как женщину и мать.

«И я, и дети рассчитываем на него. Он нужен им, ведь я не знаю, что будет со мной через три месяца, год или пять лет. Если судьба сложится так и меня больше не будет, я должна знать, что папа будет рядом с ними», — написала Лерчек.

Она также призналась, что не переживет, если увидит слезы детей.

«Что хуже — это или рак?» — задалась вопросом блогерша.

Дети онкобольной Лерчек плачут и боятся, что мамы не станет. Пока блогерша лечится, они живут с отцом. Приговор Артему Чекалину вынесут 13 апреля.