Сегодня 21:26 Убийство на улице Лизы Чайкиной. Что известно о гибели девочек в Тольятти Сестра убитых в Тольятти детей не поверила в причастность подростка к их смерти 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press Криминал

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Убийство двух маленьких девочек произошло в Тольятти. Пока единственная подозреваемая — их сестра-подросток. Однако уголовная ответственность ей не грозит: девочке всего 13 лет. Все подробности происшедшего читайте в материале 360.ru.

Убийство в Тольятти Вечером 8 октября Тольятти облетело известие о жутком жестоком убийстве маленьких детей двух и пяти лет в доме на улице Лизы Чайкиной. Тревогу подняла их 10-летняя сестра — вернувшись домой с прогулки, она удивилась, что дома никого не было. За младшими должна была приглядывать 13-летняя сестра, но навстречу никто не вышел. Девочка решила, что ее захотели разыграть и нарочно спрятались. Принялась искать, а когда заглянула на балкон, увидела зарезанных младших сестренок. На их телах были видны следы от укусов. Следователи попросили у матери узнать, где находится ее 13-летняя дочь. Когда с ней созвонились, выяснилась, что девочка гуляет в парке. На вопрос, знает ли она, что случилось дома, та вроде бы ответила: «Это я! Аахахах».

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Семья со сложными отношениями Детей в семье было пятеро. Трое — девочки 10, 13 и 18 лет — дочери 41-летней матери от первого брака. Самая старшая уже жила отдельно. Их родной отец (по непроверенным данным) сейчас на СВО. Двое младших — дочери от нового 32-летнего сожителя. По словам соседей, семья была нормальной, спокойной, беспорядков никто не замечал. Правда, выяснилось, что за закрытыми дверьми взрослые все же регулярно скандалили, мужчина бил сожительницу и изменял ей. Недавно та выгнала его из дома и даже написала в полицию заявление о незаконном проникновении в жилье. Позже мужчина извинился, сделав трогательную надпись на асфальте перед подъездом. Женщина растрогалась и простила сожителя. Но заявление, поданное в полицию, уже получило ход и в день трагедии пара как раз находилась на допросе.

Что известно о возможной убийце Соседи и знакомые в один голос утверждают, что родители очень любили своих дочерей: ни мать, ни отец не делали между ними различия — ко всем относились с любовью. Семья часто выбиралась полным составом на прогулки, при этом взрослые никогда не ругали детей и не кричали на них. Девочки всегда были вежливы, без дурных привычек, в плохом поведении не замечены и в поле зрения правоохранительных органов и опеки не попадали. Всегда были хорошо и опрятно одеты, пятилетняя дочь ходила в спортивную секцию. За подозреваемой в убийстве 13-летней девочкой также никаких приступов агрессии не замечали. В школе она была неконфликтная, спокойная, скромная очень и тихая, без проблем с учебой и дисциплиной. Одноклассники ее не обижали. Недавнее школьное психологическое тестирование отклонений не выявило.

По версии следствия, девочка тяжело переносила частые ссоры между взрослыми и не раз просила мать уйти от отчима. Кроме того, есть подозрение, что ей не нравилось постоянно следить за сводными сестрами. Вот в какой-то момент и сорвалась на малышах. Однако самая старшая 18-летняя сестра не поверила, что девочка совершила убийство. Она заверила, что родители действительно уделяли всем равное внимание, так что никто не ревновал к младшим. Да и сидеть с ними никого не заставляли, рассказал Telegram-канал RT. Сейчас девочку отправили на психологическую экспертизу в стационаре. Если ее вину докажут и врачи найдут психическое заболевание, школьницу отправят на принудительное лечение. Больше никакой ответственности закон не предусматривает: в России уголовное наказание за убийство наступает с 14 лет.