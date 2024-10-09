Стало известно, где были родители убитых в Тольятти детей в момент преступления
РИА «Новости»: мать находилась на допросе в Тольятти в момент убийства детей
Родители двух девочек, зарезанных в квартире в Самарской области, на момент их убийства находились на допросе в правоохранительных органах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Мать детей ранее подала заявление на своего сожителя, обвинив его в незаконном проникновении в жилье.
«Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе», — рассказал собеседник агентства.
Несмотря на примирение, пару все равно вызвали на допрос. За малолетними детьми оставили присмотреть 13-летнюю дочь. Тела погибших девочек позже нашла 10-летняя сестра.
Правоохранители подозревают в убийстве 13-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних.
Ранее журналисты сообщили, что школьница откровенно призналась матери в совершенном преступлении. До этого происшествия у подростка никаких психических отклонений не наблюдалось.