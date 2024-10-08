Двух малолетних девочек жестоко зарезали в Тольятти

В Тольятти 13-летнюю школьницу заподозрили в убийстве двух девочек

В Самарской области обнаружили тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

«В одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, малолетнего. Правоохранители вместе с криминалистами уже осматривают место происшествия, а также проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства.

В убийстве детей подозревают их старшую сестру — 13-летнюю школьницу, сообщило самарское отделение Kp.ru. Подозреваемая является погибшим детям сводной сестрой по отчиму, написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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