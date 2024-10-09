«Это я! Аахахах». Сестра зарезанных в Тольятти детей призналась матери в содеянном

Школьница, подозреваемая в убийстве двух малолетних сестер в Тольятти, призналась матери, что это сделала она. Об этом сообщил самарский филиал Kp.ru со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника журналистов, родители на момент убийства младших дочерей находились в Следственном комитете на допросе. Изрезанные тела девочек двух и пяти лет обнаружила на балконе их 10-летняя сестра. Старшей дома не оказалось, хотя именно она должна была за ними присматривать.

С телефона матери 13-летней школьнице написали, чтобы узнать, где она находится. Девочка ответила, что гуляет. Тогда ее спросили, знает ли она, что произошло у них дома.

«Это я! Аахахах», — процитировали сообщение подозреваемой журналисты.

Ранее появилась информация, что в семье было пятеро детей — троих мать родила от первого сожителя, еще двоих — от второго, с которым сейчас живет. До этого происшествия семью считали «положительной», а у подозреваемой девочки никаких психических отклонений не наблюдалось.