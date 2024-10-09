Подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти не вступала в конфликты, вела себя тихо и скромно. В школе ее не притесняли, хотя общалась девочка только с одной подругой, рассказала News.ru ее знакомая.

«В жизни вообще неконфликтная была, спокойная, скромная очень и тихая. Вообще никто не мог подумать, что она на такое способна. <…> Изгоем не была», — сказала она.

По ее словам, девочка не рассказывала о своей семье, сверстники не знали о наличии у нее нескольких сестер. В школе она общалась лишь с одной одноклассницей.

Тела двух девочек 2019 и 2022 годов рождения с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в Комсомольском районе Тольятти, сообщили «Известия». Их мать в момент убийства находилась на допросе. Подозрение пало на 13-летнюю сестру, которая, по некоторым данным, созналась во всем.