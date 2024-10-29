Пытки и невыносимые условия. Арашуков открестился от предложения взяток в колонии

Бывший сенатор Рауф Арашуков готов с помощью полиграфа доказать, что не предлагал взятку сотрудникам колонии «Черный дельфин» за улучшение условий пребывания. Его адвокат Эльмар Ализаде рассказал 360.ru, что заключенный вообще ни о чем не просил сотрудников тюрьмы. Ему же сейчас угрожают за то, что он отказался подписать документы с опровержением информации о пытках.

По словам Ализаде, его подзащитный категорически отрицает свою причастность к делу. Ни с одним из сотрудников он не обсуждал вопросы передачи взятки для улучшения условий или привилегий.

«„Я готов полиграф пройти в режиме реального времени — не вопрос, если такое возможно. Я готов это сделать, потому что этого не говорил и не предлагал никаких взяток. Я ни о чем не просил их. Это они ко мне приезжали, и они мне предлагали в обмен на подписание заявления, что я претензий не имею и не подтверждаю пытки, создать какие-то нормальные условия, перестать меня пытать. Я, как и раньше, хочу, чтобы меня увезли из этой колонии, здесь я чувствую себя небезопасно“. Вот это его слова», — рассказал адвокат.

Невыносимые условия

Собеседник 360.ru отметил, что изначально долго не мог попасть к своему клиенту — его незаконно не пускали. Администрация колонии требовала некое разрешение от следователя, создавая искусственные препятствия. Затем юристу все же удалось попасть к подзащитному.

Арашуков неоднократно просил о переводе в другую колонию, аргументируя это тем, что с ноября 2023 года его в «Черном дельфине» пытали, а условия в тюрьме невыносимые. Как только история получила огласку, давление прекратилось, но лишь на время.

«Начиная где-то с апреля — начала мая стал приезжать один из руководителей УФСИН по Оренбургской области, это со слов Арашукова, и начал опрашивать, были ли пытки», — поделился адвокат.

Провокации и шантаж

Заключенный подтвердил, что так и было. Но у колонии возникли проблемы из-за разошедшейся истории, поэтому Арашукова начали просить подписать документ, что он не имеет претензий, объяснил собеседник 360.ru. За это ему обещали давать больше звонков, чаще передавать передачки.

«Он сказал: „Нет, я этого делать не буду. Вы постоянно что-то мне обещаете, как только моя ситуация получает какую-то огласку, вы лишь на какое-то время тишину ловите, не пытаете меня, не оказываете давление. Вот проходит какое-то время, у вас [все повторяется]. Поэтому я вам не верю“», — процитировал Арашукова адвокат.

В ответ бывшему сенатору сказали, что все равно передадут бумаги в суд, и пригрозили, что теперь его жизнь в колонии кардинально поменяется: никаких адвокатов, звонков и свиданий, добавил правозащитник. Арашукова предупредили, что ему придется «заплатить» за все.

В настоящее время политик отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин». Арашукова и его отца Рауля признали виновными в организации расправ, создании преступного сообщества и масштабных хищениях.

Ранее Арашуков заявил, что появившиеся данные о его планах дать взятку является провокацией. По версии следствия, ее сумма составила три миллиона рублей