Арашуков открестился от дачи взятки во ФСИН

Адвокат Постанюк заявил, что Арашуков никогда не давал взяток

Бывший сенатор Рауф Арашуков заявил, что информация о его намерении дать взятку сотруднику ФСИН является провокацией и вырванными из контекста словами. Об этом 360.ru рассказал участвовавший в уголовном деле Арашукова адвокат Владимир Постанюк.

Ранее ФСБ опубликовала видео, на котором Арашуков предлагал взятку сотруднику ФСИН. В настоящее время политик отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин».

По версии следствия, сумма взятки составила три миллиона рублей, которые Арашуков намеревался использовать для получения привилегий, включая дополнительные свидания с родственниками и увеличение лимита на телефонные разговоры.

«Мы услышали это из СМИ. Сегодня у нас было судебное заседание, адвокаты Рауля и Рауфа задали вопрос, потому что переживают. Он (Арашуков — прим. ред.) категорично заявил, что никому и никогда не давал взяток, что это вырванное из контекста заявление. Заявляет, что это провокация. У нас нет оснований не доверять Рауфу», — сказал правозащитник.

Постанюк отметил, что заседание по делу продолжится на следующей неделе.

«Судебное заседание началось продуктивно, продолжение будет в понедельник. Одно из оснований для отложения — ряд документов находился у одного из защитников, а его сегодня не было в суде по объективным причинам», — добавил он.

Арашукова и его отца Рауля признали виновными в хищении у «Газпрома» более 30 миллиардов рублей, а также создании преступного сообщества.

Арашуков обращался за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Он попросил содействия, однако не указал, в чем именно.