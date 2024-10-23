Жалобу на пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову рассмотрят 23 октября

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор пожизненно осужденного бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова и его отца. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Заседание пройдет в среду, 23 октября, в 10:00.

Рауфа Арашукова и его отца Рауля признали виновными в организации расправ, создании преступного сообщества и масштабных хищениях. Суд установил, что сын и отец для хищения газа у «Газпрома» создали преступную группировку, общий ущерб составил порядка 30 миллиардов рублей. Фигуранты получили пожизненный срок.

Несколько дней назад в социальных сетях Арашукова появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он попросил помощи и прощения. Бывший чиновник назвал Кадырова дорогим старшим братом.

Сейчас Арашуков отбывает наказание в колонии «Черный дельфин». ФСБ публиковала видео, на котором бывший сенатор предлагал сотруднику исправительного учреждения взятку.