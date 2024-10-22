Три миллиона за комфорт. Арашуков дал взятку в колонии

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его адвоката обвинили в даче взятки, сообщили в Следственном комитете России . Отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» экс-чиновник передал через защитника не менее трех миллионов рублей представителю УФСИН по Оренбургской области. За эту сумму сотрудники исправительного учреждения должны были улучшить условия его жизни.

Как уточнили в СК, речь шла о том, чтобы Арашуков мог получать больше телефонных звонков, посылок и передач. Также предполагалось, что осужденный сам сможет выбирать себе соседей по камере и вид работ.

На опубликованных ФСБ кадрах Арашуков жестами показывал сумму взятки, а на другом фрагменте записи вслух называл сумму.

Против Арашукова возбудили дело о взятке должностному лицу через посредника для совершения заведомо незаконных действий в особо крупном размере. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

Рауфа Арашукова задержали в 2019 году во время заседания Совфеда. Его обвинили в причастности к преступному сообществу и организации двух убийств. Чуть позднее против отца экс-сенатора Рауля Арашукова открыли четыре уголовных дела о растрате. Он также стал фигурантом дела об организации убийств, к которому причастен его сын.

В декабре 2022 года Мосгорсуд признал Арашуковых виновными и приговорил обоих к пожизненному заключению за создание преступного сообщества, хищение газа на сумму свыше четырех миллиардов рублей и организацию заказных убийств. Отец и сын не признали свою вину.